Oljčno olje je zaradi visoke cene in priljubljenosti pogosto predmet goljufij. Med najbolj razširjenimi oblikami goljufije so mešanje oljčnega olja s cenejšimi olji, napačno označevanje porekla in ponarejanje certifikatov, opozarjajo v Zvezi potrošnikov Slovenije (ZPS).

Ponarejanje z drugimi olji je ena od najbolj razširjenih oblik goljufij. Oljčno olje se lahko razredči ali meša s cenejšimi olji, kot so sončnično, sojino ali repično olje, so v sporočilu za javnost opozorili v ZPS. Države, kot so Italija, Grčija in Španija, so znane po visokokakovostni proizvodnji oljčnega olja. Nekateri proizvajalci zato lahko priredijo poreklo olja, da bi namignili na geografsko bolj priznano poreklo ali višjo kakovost izdelka.

Na trgu prihaja tudi do ponarejanj označb ali uporabe ponarejenih certifikatov. S tem želijo proizvajalci proizvod predstaviti kot bolj pristen in kakovostnejši, kot je v resnici. Med pogostimi oblikami goljufije je tudi napačna predstavitev kakovosti. "Nekateri proizvajalci lahko svoje olje označijo kot ekstra deviško, čeprav ne izpolnjuje zahtevanih standardov kakovosti," so zapisali v zvezi. Proizvajalci lahko prav tako mešajo ekstra deviško oljčno olje z oljčnimi olji nižje kakovosti, da bi jim izboljšali okus in aromo.

V ZPS so ob tem izpostavili ugotovitve Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, da se na slovenskem trgu pojavlja velik delež neskladnosti, predvsem na področju kakovosti in označevanja oljčnega olja. Najpogosteje se deviško oljčno olje prodaja pod imenom ekstra deviško. "V omenjenem primeru ne gre nujno za goljufijo, saj se kakovost oljčnega olja lahko spreminja tudi po polnjenju v steklenice in je namernost zavajajoče prakse težko dokazljiva," so pojasnili.

Kakovost oljčnega olja lahko ogrozijo tudi neustrezni pogoji skladiščenja in prevoza. Goljufive prakse lahko vključujejo tudi zavestno izpostavljanje olja svetlobi, vročini ali kisiku, kar lahko poslabša njegovo kakovost. Kljub temu se olje na trgu prodaja, kot da je še vedno visoke kakovosti, izpostavljajo. Kot so pojasnili v ZPS, ima kakovostno oljčno olje sadno, grenko in pikantno aromo. Kakršnokoli zaznavanje plesnivega, kislega, kovinskega ali sena nakazuje na napako.

Barva olja je praviloma različnih odtenkov, od zelene do zeleno-rumene. Neželeni so rjavi odtenki, ki lahko nakazujejo na oksidacijo. To se lahko preveri tako, da se nekaj kapljic oljčnega olja kapne na bel krožnik, ga pogleda na dobri svetlobi, povoha in poskusi, svetujejo v ZPS. ZPS od lanskega leta sodeluje v evropskem projektu Watson, ki si bo do leta 2026 z namenom preprečevanja goljufij s hrano prizadeval za zagotavljanje pristnosti in sledljivosti različnih skupin živil, med drugim tudi ekstra deviškega oljčnega olja, so še pojasnili.