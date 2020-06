Zoper 45-letnika kazenska ovadba zaradi droge #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Policisti so v sredo opravili hišno preiskavo pri 45-letnem moškem z območja Metlike. Našli so več posod s posušenimi rastlinskimi delci, za katere sumijo, da gre za prepovedano konopljo. Našli so tudi brizgalke s snovjo, za katero prav tako sumijo, da gre za prepovedano drogo. Osumljenca bodo ovadili, so danes sporočili s policije.

Kot so pojasnili na novomeški policijski upravi, so zasegli nekaj manj kot štiri kilograme posušenih rastlinskih delcev in brizgalke s snovjo poslali v analizo.

Sicer policisti nadaljujejo preiskavo in bodo 45-letnika ovadili zaradi kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog.