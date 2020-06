V nesreči s traktorjem umrl moški

Kot so sporočili s policijske uprave Kranj, je voznik traktorja vozil navzdol po strmi gozdni vlaki, ko je vozilo zdrsnilo in se prevrnilo. Na kraju dogodka so posredovali gasilci, gorski reševalci in vojaški helikopter z ekipo za njuno medicinsko pomoč, ki je voznika prepeljal v zdravstveno ustanovo.

Kljub posredovanju je voznik podlegel poškodbam. Glede na zbrana obvestila je tuja krivda izključena. Postopek pa še poteka, so sporočili s kranjske policijske uprave in ob tem še pozvali k previdnosti pri delu v gozdovih, varnem pristopu in delu ter rabi tehnično brezhibnih delovnih strojev.