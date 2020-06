Avtomobil se je zagozdil pod tovornjak, umrli dve osebi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Zgornji Savinjski dolini je popoldne prišlo do hude prometne nesreče osebnega in tovornega vozila. Življenje sta izgubili obe osebi v avtomobilu.

Na območju Ljubnega ob Savinji je okoli 16.30 prišlo do prometne nesreče, v kateri sta umrli dve osebi. V nesreči sta bili udeleženi tovorno in osebno vozilo, so sporočili s Policijske uprave (PU) Celje.

Po podatkih policije je do prometne nesreče najverjetneje prišlo, ker je 54-letni voznik osebnega vozila v križišču za Radmirje zavijal proti Ljubnemu in izsilil prednost tovornemu vozilu, s katerim se je iz smeri Ljubnega pripeljal 27-letni voznik. Ta je poskušal z umikanjem v desno trčenje preprečiti, vendar mu ni uspelo.

Osebno vozilo se je v trčenju zagozdilo pod tovorno vozilo. 54-letni voznik in njegova 23-letna sopotnica, oba doma z območja Policijske postaje Mozirje, sta na kraju nesreče umrla, sporočajo s PU Celje.

Ogleda kraja prometne nesreče sta se udeležila tudi preiskovalni sodnik in državni tožilec.