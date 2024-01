Podjetji OWIM GmbH & Co. KG in Lidl Slovenija sta iz prodaje odpoklicali leseno igračo montessori, komplet senzoričnih lesenih kock znamke Playtive. Igračo odstranjujejo iz prodaje, saj so ugotovili, da se lahko nekateri deli kompleta snamejo in jih otroci lahko pogoltnejo, kar predstavlja možnost tveganja za zdravje.