Znani so rezultati spomladanskega roka splošne mature

Dijaki, ki so v letošnjem šolskem letu uspešno zaključili četrti letnik in se vpisali na spomladanski rok splošne mature, so danes izvedeli rezultate. Splošno maturo je uspešno opravilo 95,41 odstotka dijakov, 18 pa jih je doseglo najvišji možni uspeh, kar je 34 točk.

Državna komisija za splošno maturo (DK SM) je tudi letos določila, da maturitetno spričevalo s pohvalo prejmejo kandidati, ki so dosegli vsaj 30 od 34 točk. Letos sta takšna 302 maturanta, kar je popolnoma ista številka kot julija lani. Med njimi je 172 deklet in 130 fantov. Najvišji možni splošni uspeh je letos doseglo 18 kandidatov, lani pa 15.

Dijaki 95,41-odstotno uspešni

K spomladanskemu izpitnemu roku splošne mature se je letos prvič prijavilo 6.116 kandidatov. Izpite je opravljalo 5.600 kandidatov, uspešnih pa jih je bilo 5.288 ali 94,43 odstotka. Dijaki, ki so uspešno zaključili četrti letnik gimnazije in so splošno maturo opravljali prvič, pa so dosegli 95,41-odstotno uspešnost, kar je manj kot lansko leto, ko jih je bilo uspešnih 97,26 odstotka.

Neuspešnih je bilo 250 kandidatov, kar je 4,59 odstotka, od tega 150 deklet in 100 fantov. Lansko leto je bilo neuspešnih 2,74 odstotka kandidatov.

Splošno maturo je v celoti ponovno opravljalo 47 kandidatov (lani 96), med njimi jih je bilo uspešnih sedem oz. 14,89 odstotka (lani 31,25 odstotka). Negativne ocene je popravljalo 218 kandidatov (lani 244), 103 oz. 47,25 odstotka jih je ocene popravilo (lani 67,62 odstotka). Ocene že opravljenih maturitetnih izpitov je izboljševalo 159 kandidatov, uspešnih je bilo 103 oz. 64,78 odstotka (lani 71,97 odstotka).

Na komisiji so z rezultati zadovoljni

Splošni uspeh kandidatov, ki so po končanem četrtem letniku gimnazije prvič opravljali splošno maturo in jo opravili, je v povprečju 20,79 točke (julija lani 20,99). Povprečna ocena pri slovenščini je 3,67 (julija lani 3,59), pri matematiki 3,44 (julija lani 3,58), pri angleščini 3,85 (julija lani 3,87) in pri nemščini 3,91 (julija lani 3,88).

Državna komisija je z doseženimi rezultati splošne mature zadovoljna.