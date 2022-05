Maturanti so danes opoldne po slovenskih mestih zaplesali tradicionalno ulično četvorko v okviru projekta Plesne zveze Slovenije (PZS). Hkrati je v 17 slovenskih in 18 mestih po Evropi zaplesalo več kot 15 tisoč udeležencev, samo v Ljubljani se jih je po poročanju Radia Slovenia International (SI) zbralo med dva in tri tisoč.

Povorke so letos po dveh letih premora zaradi epidemije covida-19 ponovno potekale bolj množično. "Vsekakor je to velik dogodek za maturante in dijake zaključnih letnikov, kajti prireditev vedno poteka na zadnji šolski dan slovenskih maturantov in se je zelo veselijo," je v izjavi za STA pred četvorko dejal koordinator Maturantske ulične četvorke Rudi Kocbek.

Zbrane je na Paradi ljubljanskih maturantov nagovoril župan Mestne občine Ljubljana Zoran Janković. Maturante je spodbudil, naj zberejo moči za pisanje mature, saj jih po njej čakajo dolge počitnice. Dijaški skupnosti Ljubljana pa je čestital za organizacijo četvorke.

Ena od maturantk, ki je plesala na ulični četvorki v Ljubljani, se je dogodka udeležila zaradi "enkratne izkušnje, ki je zadnje dve leti maturanti niso imeli". Druga pa je izpostavila tudi, da je četvorka odlična priložnost za zadnja druženja s sošolkami in sošolci. "Veliko ljudi vidiš, ki jih nisi srečal že od osnovne šole, tako da je res super," je dejala.

