V nedeljo so v Sloveniji ob 702 PCR-testih in 4.489 hitrih antigenskih testih potrdili 1.076 okužb z novim koronavirusom. To je 169 primerov več kot prejšnjo nedeljo. Število novih primerov je tako naraslo že tretjo nedeljo zapored. V državi je trenutno 33.281 aktivnih primerov okužbe, še kažejo podatki NIJZ. V bolnišnicah skupno zdravijo 352 ljudi, 58 na intenzivni negi. Umrlo je sedem ljudi s potrjeno koronavirusno okužbo.