Dijaki in preostali, ki so splošno maturo opravljali v jesenskem roku, bodo danes seznanjeni z doseženim uspehom. Rezultate bo objavil Državni izpitni center, dijaki pa si jih bodo lahko že zgodaj zjutraj ogledali s pomočjo šifre na spletu. K splošni maturi se je v jesenskem roku prijavilo 1199 dijakov, ki so opravljali izpite iz 32 predmetov.