Šolska ministrica bo predstavila izvedbo mature #vŽivo

Na novinarski konferenci o aktualnem stanju glede covida-19 ob 11. uri bodo sodelovali ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec, državni sekretar na ministrstvu za zdravje Franc Vindišar in direktor Državnega izpitnega centra Darko Zupanc. Pričakovati je več podrobnosti o maturi in posebnostih izvedbe zaradi epidemije. Novinarsko konferenco spremljamo v živo.

Maturanti so imeli do ponedeljka do 12. ure čas, da se prijavijo na cepljenje proti covidu-19, ki bo predvidoma potekalo ta petek. Skupaj z drugimi dijaki in šolarji pa naj bi danes izvedeli tudi več o začetku samotestiranja na novi koronavirus.

V izpitnem centru so že zatrdili, da ni pričakovati sprememb v časovnici mature, kot je bila sprejeta in predstavljena decembra lani.

Državna komisija za splošno maturo je namreč potrdila dosedanjo časovnico. Predsednica komisije Marina Tavčar Krajnc je v petek povedala, da bodo dijakom, ki zaradi okužbe mature ne bodo mogli opravljati v spomladanskem roku, "omogočili priznavanje za nazaj". Tudi v primeru, da bodo morali opravljanje mature prekiniti na sredini, "bodo dobili priznano, kar bodo spomladi že opravili".

