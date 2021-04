Samotestiranje dijakov napovedano za ta teden, a nihče nič ne ve #video

Smo ostali brez šolskega ministrstva? To se sprašujejo v sindikatu vzgoje in izobraževanja, saj je še vedno veliko nejasnosti o samotestiranju učencev in dijakov. Več vprašanj kot odgovorov pa imajo tudi ravnatelji osnovnih in srednjih šol. Teste za samotestiranje so že prejeli, protokolov izvajanja pa še ne. S šolskega ministrstva niso prejeli še nobene okrožnice, njegovo izvajanje pa bi morda začeli že v petek.

Javna agencija za zdravila teste za hitro samotestiranje še preverja, so pa šole prejšnji petek že prejele okrožnico, da te lahko prevzamejo, je poročal Planet TV. Skupno smo jih v Sloveniji prejeli 300 tisoč. Potem ko so preklicali začetek testiranja, ki bi moral biti pretekli petek, ko so teste prevzeli, je zdravstveni minister napovedal, da bi v srednjih šolah samotestiranje začeli ta konec tedna.

Izgubljeni tudi v osnovnih šolah

Podobno je tudi v osnovnih šolah, kjer naj bi sprva testirali le tretjo triado, sicer šele po prvomajskih počitnicah. S pristojnimi so ravnatelji včeraj imeli sestanek, predstavili so jim promocijski video, še vedno pa je ostalo precej nejasnosti. "Še vedno nimamo konkretnih navodil in pojasnil, kako bo to potekalo, ali mora to potekati v prostorih šole, kdo naj to nadzira, kdaj naj se to izvede," je za Planet TV dogajanje komentiral predsednik Združenja ravnateljev osnovnega in glasbenega šolstva Slovenije Gregor Pečan. Učenci naj bi se sicer testirali v šolah pred poukom, rezultate bi odčitali učitelji.