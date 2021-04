Fafangel zapustil strokovno skupino: Jaz se boga ne želim igrati

Predstojnik centra za nalezljive bolezni pri NIJZ Mario Fafangel je izstopil iz strokovne skupine za zajezitev in obvladovanje epidemije bolezni covid-19 pri ministrstvu za zdravje. Kot razlog je navedel, da so sprejete odločitve pogosto v nasprotju z mnenjem epidemiološke službe in tudi z ustaljenimi protokoli in načinom dela epidemiologov.

Fafangel, ki je izstopil že iz prejšnje svetovalne skupine pod vodstvom Bojane Beović, se je nato znova vključil v prenovljeno svetovalno skupino, ki jo vodi Mateja Logar. "Ko sem prejel vaše povabilo za ponovno sodelovanje v strokovni skupini, sem resnično verjel, da bo v drugem krogu drugače. Drugače je res, slabše je," je zapisal v pismu ministru za zdravje Janezu Poklukarju. Ob tem je navedel, da je njegov izstop nepreklicen.

"V svetovalni skupini pri ministrstvu za zdravje glas epidemiološkega kolegija, ki ga zastopam, še naprej ostaja v manjšini in predstavlja le en glas," je pojasnil.

Odločitve pogosto v nasprotju z mnenjem epidemiologov

Odločitve, ki so po njegovem mnenju pogosto v nasprotju z mnenjem epidemiologov, jih, kot je zapisal, spravljajo v stisko. "Zato pri tem ne morem in ne želim več sodelovati. Neprestano opozarjanje na nesmiselne odločitve, ki rušijo utečene postopke delovanja epidemiološke službe, in pisanje ločenih mnenj za zapisnik strokovne skupine je nesmiselno in neproduktivno," je bil jasen.

Kritičen do aprilske ustavitve javnega življenja

Ob tem je navedel, da je epidemiološka služba Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) v zadnjih mesecih "prek vseh možnih kanalov podala številne predloge", ne glede na to, ali so bili vprašani ali ne. Predlagali so drugačen pristop pri obvladovanju epidemije, kot je bil sprejet. Kritičen je bil predvsem do aprilske 11-dnevne ustavitve javnega življenja v po njegovih besedah "nerazumljivi izvedbi" in pojasnil, da se mu zdi grozljivo, da bi odločal o tem, ali in koliko posameznikov lahko svobodno izrazi svoje mnenje o čemerkoli na javnem (zunanjem) prostoru. "Jaz se boga ne želim igrati," je dodal.