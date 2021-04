Logarjeva: Učinek lockdowna se še ne odraža v številu hospitaliziranih #vŽivo

"Situacija v splošni populaciji se v zadnjem tednu umirja. Ukrepi, ki smo jih izvajali od 1. do 11. aprila, kažejo svoj učinek. Seveda se ta učinek še ne kaže pri bolnikih, ki potrebujejo bolnišnično zdravljenje in zdravljenje v intenzivnih enotah," je dejala Logarjeva.

Opozorila je, da so bolniške postelje zelo zasedene, preko konca tedna je bilo potrebnega kar nekaj usklajevanja, da so uspeli vse bolnike, ki so potrebovali namestitev v bolnišnicah, tudi ustrezno oskrbeli in jim nudili vso oskrbo.

Poudarila je, da kljub temu, da se sproščajo številne dejavnosti, kar nam omogoča povratek v normalno življenje, moramo ob teh sprostitvah upoštevati dodatne ukrepe, ki jih lahko izvajamo sami. Ponovila je ukrepe za preprečevanje širjenja koronavirusa, ki jih že vsi dobro poznamo, pa vendar ponovno opozorila, da je nošnja maske in vzdrževanje varnostne razdalje izredno pomembno.

"Virus SARS-CoV-2 se primarno širi s kapljicami, torej pri govorjenju, kašljanju, kihanju, petju in drugih aktivnosti, nastajajo drobne kapljice, v katerih so virusi. Ti virusi nato potujejo po zraku. Če nimamo razdalje, bodo kapljice ne glede na to, ali smo v zunanjem ali notranjem prostoru, prišle do nas, kar povzroča bolezen. Zato je pomembno, da takrat, ko ne moremo vzdrževati razdalje vsaj dveh metrov, uporabljamo maske. Tudi, ko smo na odprtem," je pojasnila.

Ob tem je spomnila, da se vsak dan dotikamo veliko površin. Večina ljudi se ne zaveda, kako pogosto se potem dotaknemo svojega obraza. Zato je pomembno, da si redno umivamo oziroma razkužujemo roke in s tem odstranimo mikrobe, ki so se nabrali na površinah rok.

Izboljšanje razmer pripisuje učinkom cepljenja in ukrepom 11-dnevne ustavitve države.

