V nedeljo so v Sloveniji ob 1.605 PCR testih po podatkih sledilnika za covid-19, ki jih ta pridobi od NIJZ, potrdili 234 okužb z novim koronavirusom, delež pozitivnih testov je bil 14,6-odstoten. Povprečje potrjenih primerov okužb v zadnjih sedmih dneh se je še znižalo, zdaj znaša 788. Opravili so tudi 6.567 hitrih antigenskih testov, a ni znano, koliko je bilo pozitivnih. Trenutno je aktivno okuženih 11.883 oseb. Novih podatkov o številu hospitaliziranih in številu umrlih še ni.