Odpirajo se terase gostinskih lokalov, na shodih dovoljeno zbiranje do 100 ljudi

V osmih statističnih regijah se z današnjim dnem po skoraj šestmesečnem zaprtju odpirajo terase in vrtovi gostiln in lokalov. Poleg tega je ob upoštevanju epidemioloških ukrepov dovoljeno zbiranje do 100 ljudi na organiziranih shodih.

V pomurski, podravski, koroški, zasavski, posavski, gorenjski, goriški in obalno-kraški regiji je od danes dovoljeno opravljanje gostinske dejavnosti priprave jedi in pijač ter strežbe na terasah in vrtovih gostinskih obratov. V večini regij gre za prvo odpiranje gostinskih lokalov po 23. oktobru lani, piše STA.

Strežba je dovoljena med sedmo in 19. uro, potekati bo morala ob številnih varnostnih ukrepih. Med mizami bodo morali ponudniki med drugim zagotoviti razdaljo najmanj treh metrov, za mizo bodo lahko največ štiri osebe, osebje restavracije oziroma lokala se bo moralo enkrat tedensko testirati na okužbo z novim koronavirusom.

Od oktobra lani do danes so lahko v večini regij gostinci storitve potrošnikom ponujali le v obliki dostave na dom ali osebnega prevzema. Del marca so sicer na terasah goste že lahko pozdravili gostinci v posavski regiji, jugovzhodni sloveniji ter primorsko-notranjski regiji.

Državni sekretar na gospodarskem ministrstvu Simon Zajc je na vladni novinarski konferenci minuli teden ocenil, da bo odpiranje gostinskih vrtov in teras vneslo nekaj dodatnega optimizma med ljudi.

Na organiziranih shodih se lahko zbere do 100 oseb

Spremembe odloka o zbiranju ljudi je vlada sprejela pretekli petek. S tem je vlada sledila odločitvi ustavnih sodnikov, ki so zadržali izvajanje odloka o prepovedi zbiranja.

Od danes tako velja dovoljeno zbiranje do 100 ljudi na organiziranih shodih. Udeleženci bodo morali skrbeti za ustrezno medsebojno razdaljo. V zaprtih prostorih je njihovo število omejeno na eno osebo oziroma gospodinjstvo na 30 kvadratnih metrov, obvezno je nošenje mask.

Minister za notranje zadeve Aleš Hojs je pred sprejetjem odloka na novinarski konferenci pojasnil, da je vlada pred ustavnim sodiščem sicer zagovarjala ohranitev prepovedi shodov z namenom preprečevanja širjenja okužb z novim koronavirusom, a je to odločilo drugače.

Kot je še dejal Hojs, se je ustavno sodišče v tem primeru posebej opredelilo do shodov, ne pa tudi do prepovedi porok in slavij. Vlada bo tako po njegovi napovedi v tem tednu preučila, kako urediti še ostale aktivnosti v okviru istega odloka, saj po Hojsovih besedah ni razloga za razlikovanje med njimi.