Minister Hojs o zadržanju prepovedi javnih shodov #vŽivo

Potem ko je ustavno sodišče včeraj začasno zadržalo izvajanje vladnega odloka v delu, ki začasno prepoveduje prireditve, shode in zborovanja, se bo na to odločitev odzvala vlada. O nadaljnjih korakih bo na novinarski konferenci predvidoma ob 14. uri spregovoril minister za notranje zadeve Aleš Hojs.

Ustavno sodišče je včeraj začasno zadržalo izvajanje vladnega odloka v delu, ki začasno prepoveduje prireditve, shode in zborovanja. Vladi je naložilo, naj prepoved v sedmih dneh uredi na novo, pri tem pa upošteva pomen shodov za delovanje demokratične države.

Ustavno sodišče ugotavlja, da obstajajo različni epidemiološki ukrepi, s katerimi bi bilo pri shodih mogoče preprečiti nastanek škodljivih posledic za zdravje ljudi. "S splošnim aktom, kot je odlok vlade, je za shode mogoče določiti podobne pogoje kot za kolektivno uresničevanje verske svobode, mogoče pa je tudi določiti maksimalno število udeležencev shoda. Mogoče je opredeliti minimalno razdaljo ter uporabo mask in razkuževalnih sredstev. Poleg tega se epidemiološka slika ves čas spreminja, s tem pa se ves čas spreminja tudi potreba po obsegu in strogosti ukrepov," so zapisali.

Do 18. aprila pa so shodi začasno še prepovedani.