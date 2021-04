Ustavno sodišče  začasno zadržalo prepoved javnih shodov

Ustavno sodišče je s petimi glasovi za in štirimi proti začasno zadržalo izvajanje vladnega odloka o začasno omejitvi gibanja in prepovedi zbiranja ljudi. Ustavni sodniki so odločili, da začasno zadržijo izvajanja tretjega odstavka 4. člena odloka o začasni prepovedi vseh prireditev, shodov, slavij, praznovanj in porok, vendar v le v delu, ki se nanaša za prepoved shodov.

Ustavno sodišče namreč ugotavlja, da obstajajo različni epidemiološki ukrepi, s katerimi bi bilo pri shodih mogoče preprečiti nastanek škodljivih posledic za zdravje ljudi.

Sedem dni za pripravo nove ureditve

Ob tem so vladi naložili, naj v sedmih dneh pripravi novo ureditev, ki mora upoštevati, da je pravica do zborovanja temeljna človekova pravica oziroma pomen shodov za delovanje demokratične države.

Do 18. aprila pa so shodi začasno še prepovedani.

Vlada je namreč tudi po 11-dnevnem zaprtju države v začetku meseca ohranila splošno prepoved prireditev, shodov, slavij, praznovanj in porok.

Hojs: Presežek vrhunskih epidemiologov na Ustavnem sodišču.

Na odločitev se je na Twitterju odzval notranji minister Aleš Hojs, ki je zapisal, da gre za nov presežek vrhunskih epidemiologov na Ustavnem sodišču.