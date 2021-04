Več kot polovica Američanov že prejela najmanj en odmerek cepiva

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Več kot polovica odraslih Američanov je do danes že prejela najmanj en odmerek cepiva proti novemu koronavirusu, skoraj tretjina vseh Američanov pa je že v celoti zaščitenih pred covid-19.

Do nedelje je najmanj en odmerek cepiva prejelo okoli 50,4 odstotka vseh odraslih, kar je okoli 130 milijonov ljudi, je razvidno iz podatkov ameriškega Centra za nadzor nad nalezljivimi boleznimi (CDC), ki jih po poročanju STA navaja nemška tiskovna agencija dpa.

Delež cepljenih med rizičnimi skupinami in starejšimi od 65 let je 81 odstotkov, okoli dve tretjini pa jih je že zaščitenih pred virusom.

Dnevno cepijo tri milijone ljudi

V ZDA v povprečju na dan cepijo več kot tri milijone ljudi. Skupno so razdelili skoraj 210 milijonov odmerkov cepiva. Prva je bila medicinska sestra v New Yorku 14. decembra lani.

V državi večinoma cepijo s cepivi proizvajalcev Moderna in Pfizer, začasno pa so opustili cepljenje s cepivom proizvajalca Johnson & Johnson, potem ko so zaznali posamezne primere krvnih strdkov, še navaja STA.