EMA našla morebitno povezavo med cepivom Janssen in krvnimi strdki

S cepivom podjetja Johnson & Johnson je bilo do zdaj cepljenih sedem milijonov ljudi.

Dobrobiti cepiva podjetja Johnson & Johnson so večje od tveganj, meni Evropska agencija za zdravila.

Sicer obstaja možnost povezave med cepivom Janssen podjetja Johnson & Johnson in krvnimi strdki, vendar so primeri zelo redki, je sporočila evropska agencija za zdravila (EMA). Zato agencija meni, da so dobrobiti cepiva večje od tveganj. Podobno mnenje je agencija izdala tudi za cepivo podjetja AstraZeneca.

Do zdaj je bilo v ZDA s cepivom Janssen cepljenih sedem milijonov ljudi, osem oseb pa je imelo negativne stranske učinke zaradi pojava krvnih strdkov. Ena oseba je umrla. V vseh primerih so bile prizadete ženske, mlajše od 60 let.

