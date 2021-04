Odprti lokali: tako so prvi srečneži uživali na terasah #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Prvič po šestih mesecih so se v osmih regijah po Sloveniji odprle terase gostinskih lokalov.

Dež je ponekod po Sloveniji pokvaril vzdušje ob odprtju teras gostinskih lokalov, vendar slabo vreme veliko ljudem ni odvrnilo od obiska. Ob strogih epidemioloških ukrepih so prvič po šestih mesecih goste sprejeli gostinci, ki so tako morali poskrbeti za, da je bila razdalja med mizami najmanj tri metre ter da so za mizo sedele največ štiri osebe. Natakarji morajo obvezno nositi maske, vsak teden pa se bodo morali testirati za koronavirus.

Strežba med sedmo zjutraj in sedmo zvečer v osmih regijah zaenkrat ostaja možna do nedelje. O nadaljnjem odprtju tudi v preostalih štirih regijah bo vlada odločala najverjetneje v sredo.