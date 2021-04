V domu starejših v Trbovljah izbruh okužbe z novim koronavirusom

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Domu upokojencev Franc Salamon Trbovlje je prišlo do izbruha okužbe z novim koronavirusom. Okuženih je 28 stanovalcev, od katerih je bilo 26 cepljenih z dvema odmerkoma.

Direktorica doma Danica Hren je za STA pojasnila, da pri večini stanovalcev okužba poteka brez simptomov, pri petih z zelo blagimi, vsi okuženi pa se počutijo dobro.

V trboveljskem domu se od 190 stanovalcev niso cepili le štirje. Kako je prišlo do vdora okužbe v dom, ni znano. Stanovalce so testirali na okužbo, potem ko so se pri petih pokazali zelo blagi simptomi, piše STA.

Med 28 okuženimi, ki so nameščeni tako v zunanji kot notranji rdeči coni, eden ni bil cepljen proti covid-19, en pa je okužbo že prej prebolel. V drugem epidemičnem valu so imeli namreč 27 okužb med stanovalci, noben ni umrl.

Hrenova ob tem pojasnjuje, da pri obvladovanju okužbe sodelujejo in delajo po navodilu zdravnice iz Zdravstvenega doma Trbovlje, regijsko epidemiologinjo in koordinatorico za covid-19.