Smrt 18-letnice po cepljenju: so zdravniki storili napako?

Študentka Camilla Canepa je umrla 18. junija 2021, potem ko so jo po cepljenju 25. maja istega leta zaradi krvnih strdkov sprejeli v bolnišnico.

Ob sprejemu na urgenci je trpela za s cepivom povzročeno imunsko trombotično trombocitopenijo oziroma nizko ravnjo trombocitov. Kot poroča Ansa, ki navaja pravosodne vire, so tožilci ugotovili, da bi "z veliko verjetnostjo" preživela, če bi zdravniki na urgenci opravili vse diagnostične preiskave v skladu s protokolom zdravljenja.

Obdukcija je namreč pokazala, da 18-letnica ni imela nobenih drugih bolezni in da ni jemala zdravil ter da je smrt zaradi tromboze mogoče pripisati škodljivemu učinku cepiva proti covidu.

Po smrti 18-letnice so v Italiji s cepivom AstraZenece cepili samo še starejše od 60 let. Foto: Reuters

Cepivo AstraZenece je sicer vektorsko cepivo, pri katerih je Evropska agencija za zdravila kot možen redek stranski učinek potrdila pojav krvnih strdkov v kombinaciji s trombocitopenijo.

Italijanska država je leta 2022 za prvi smrtni primer, ki je bil v Italiji dokazano posledica cepljenja proti covidu-19 prav z AstraZeneco, svojcem 32-letne učiteljice iz Genove izplačala 77.468 evrov odškodnine. Obdukcija je namreč pokazala, da je bila njena smrt leta 2021 posledica stranskih učinkov cepiva in ne malomarnosti zdravnikov, ki so učiteljico cepili oziroma so jo kasneje obravnavali.