Nova raziskava: prebolevnike bodo ponovno okužili s koronavirusom

V raziskavi bodo sodelovali stari med 18 in 30 let, ki so se pred tem po naravni poti okužili z novim koronavirusom. Foto: Reuters

Raziskovalci želijo z raziskavo ugotoviti, kaj se zgodi, ko je nekdo po prebolelem covid-19 znova izpostavljen virusu. Njihov cilj je določiti, kolikšna količina virusa je potrebna za ponovno okužbo, kako se odzove imunski sistem in kaj to pomeni za razvoj zadostne imunosti na bolezen, piše STA.

Začetek raziskave že ta mesec

Študijo financira Wellcome Trust, sklad, ki spodbuja zdravstvene raziskave, začela pa naj bi se še ta mesec po pridobitvi ustreznih dovoljenj.

V raziskavi bodo sodelovali stari med 18 in 30 let, ki so se pred tem po naravni poti okužili z novim koronavirusom. V varnem in nadzorovanem okolju jih bodo ponovno izpostavili virusu, medtem ko bo ekipa raziskovalcev spremljala njihovo zdravstveno stanje.

V prvi fazi, ki bo vključevala 64 zdravih prostovoljcev, bodo poskušali določiti najmanjšo možno količino virusa, potrebno za sprožitev okužbe. Ko se bodo dokopali do te ugotovitve, bodo v drugi fazi študije, ki naj bi se začela poleti, s tem odmerkom virusa okužili sodelujoče.

Vsakemu izmed sodelujočih nekaj več kot pet tisoč evrov

Sodelujoči bodo 17 dni preživeli v karanteni, zanje pa bodo skrbele ekipe raziskovalcev v bolnišnici, dokler ne bo več tveganja, da bi okužili druge. Tisti, ki bodo razvili simptome bolezni, bodo deležni zdravljenja s koktejlom protiteles ameriškega podjetja Regeneron.

Študija bo v celoti trajala 12 mesecev, vključevala pa bo osem zdravniških pregledov po odpustitvi iz bolnišnice. Prostovoljci bodo za sodelovanje prejeli po nekaj manj kot pet tisoč funtov oziroma nekaj več kot pet tisoč evrov.

Vodja študije, profesorica na oxfordski univerzi Helen McShane, pojasnjuje, da tovrstne študije razkrijejo stvari, ki jih druge ne morejo, ker so v nasprotju z naravnimi okužbami strogo nadzorovane. "Ko bomo te sodelujoče okužili, bomo vedeli natančno, kako se je njihov imunski sistem odzval na prvotno okužbo, natančno, kdaj se je zgodila druga okužba, in natančno, koliko virusa so prejeli," je pojasnila.

Poleg okrepitve osnovnega razumevanja bolezni naj bi s tem pripomogli tudi k razvoju testov, ki bi točno povedali, v kolikšni meri je nekdo zaščiten. Podobna študija sicer v Veliki Britaniji že poteka, in sicer na prostovoljcih, ki jih okužijo z novim koronavirusom, da bi tako testirali cepiva in zdravila.