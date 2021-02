Britanska študija: Protitelesa pred ponovno okužbo ščitijo najmanj pol leta

Skoraj vsi, ki so bili okuženi z novim koronavirusom, razvijejo protitelesa, ki jih pred novo okužbo ščitijo najmanj šest mesecev, so pokazali rezultati danes objavljene obširne britanske študije. Strokovnjaki na podlagi rezultatov študije pričakujejo, da bodo primeri hitrih ponovnih okužb z virusom sars-cov-2 redki.

V raziskavi, ki jo je izvedla britanska družba UK Biobank, so preučevali razširjenost okužbe z virusom sars-cov-2 v Veliki Britaniji pa tudi, kako dolgo so pri tistih, ki so bili okuženi, prisotna protitelesa, poročanje Reutersa povzema STA.

Velika večina tistih, ki so bili okuženi, je razvila protitelesa, ki jih je bilo mogoče pri njih potrditi vsaj šest mesecev po okužbi s koronavirusom, je dejala Naomi Allen, glavna znanstvenica pri UK Biobank.

Rezultati so pokazali, da so protitelesa tri mesece po okužbi potrdili pri 99 odstotkov sodelujočih v raziskavi. Po polnih šestih mesecih jih je protitelesa imelo 88 odstotkov. "Čeprav še ne moremo z gotovostjo trditi, kako to vpliva na imunost, rezultati raziskav kažejo, da obstaja zaščita vsaj šest mesecev po okužbi," je dejala Allenova.

Kot je dodala, so rezultati študije podobni rezultatom drugih študij, opravljenih v Veliki Britaniji in na Islandiji, ki so pokazale, da lahko protitelesa pred ponovno okužbo zaščitijo tiste, ki so bolezen preboleli pred več meseci.

Rezultati študije so tudi pokazali, da se v Veliki Britaniji postopno povečuje delež ljudi s protitelesi, ki je bil maja in junija lani, ko so začeli z raziskavo, 6,6-odstoten. Novembra in decembra je bil ta delež v populaciji 8,8-odstoten.

Strokovnjaki so tudi ugotovili, da je bil med testiranimi delež okuženih z virusom sars-cov-2 najvišji v Londonu, kjer je bilo pozitivnih 12,4 odstotka testov, najnižji pa na Škotskem, kjer je bilo pozitivnih 5,5 odstotka testov.