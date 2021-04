Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V torek so v Sloveniji ob 4.816 PCR-testih po podatkih sledilnika za covid-19, ki jih ta pridobi od NIJZ, potrdili 1.034 novih primerov okužbe z novim koronavirusom, delež pozitivnih testov je bil 21,5-odstoten. Povprečje potrjenih primerov okužbe v zadnjih sedmih dneh se je po podatkih vlade še znižalo, zdaj znaša 706. Umrli so štirje covidni bolniki.

V torek so opravili tudi 24.995 hitrih antigenskih testov, a ni znano, koliko je bilo pozitivnih. Trenutno je aktivno okuženih 12.176 oseb.V primerjavi s prejšnjim torkom je bilo včeraj za 16,3 odstotka manj primerov odkritih okužb. Je pa danes, prvič po 13. aprilu, število okuženih znova preseglo tisoč.

V bolnišnicah se zdravi 631 covidnih bolnikov oziroma 18 manj kot dan prej. Intenzivno terapijo potrebuje 155 bolnikov kar je en manj kot včeraj. Iz bolnišnic so odpustili 62 oseb.

V ponedeljek 20 odstotkov okuženih

V ponedeljek so sicer ob 3.537 PCR-testih potrdili 718 novih primerov okužbe z novim koronavirusom, delež pozitivnih testov je bil 20,3-odstoten. Povprečje potrjenih primerov okužbe v zadnjih sedmih dneh se je znižalo na 737. V primerjavi s prejšnjim ponedeljkom je bilo včeraj za 31,6 odstotka manj primerov odkritih okužb.

V bolnišnicah se je zdravilo 649 bolnikov, torej trije manj kot v nedeljo. Intenzivno terapijo je potrebovalo 156 bolnikov oziroma eden manj kot v nedeljo. Umrlo je pet covidnih bolnikov.

Vlada tudi o morebitnem sproščanju ukrepov

Vlada bo na popoldanski seji obravnavala epidemiološko stanje v državi. Ob umirjanju epidemije covida-19 bodo govorili tudi o sproščanju ukrepov po vladnem semaforju. Trenutno se Slovenija uvršča v oranžno fazo protikoronskih ukrepov. Vse regije so oranžne, razen obalno-kraške, ki je rumena, in primorsko-notranjske, ki je rdeča.

Glede na semafor sproščanja ukrepov oranžna faza predvideva začetek pouka tudi na fakultetah in višjih šolah v omejenem obsegu, zbiranje do 10 oseb, odprtje trgovin v celoti ter odprtje teras in vrtov v gostinskih lokalih. Odprli se bodo tudi študentski domovi ter sprostilo gibanje med regijami.

