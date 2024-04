Znane so podrobnosti včerajšnjega streljanja v Okoški Gori

Višji samostojni policijski inšpektor OKC PU Maribor Matej Harb je danes ob 13.00 glede omenjenega dogodka podal izjavo.

"Prišlo je do verbalnega spora med tremi odraslimi moškimi 50-, 58- in 61-letnikom. Spor med dvema moškima je privedel do uporabe strelnega orožja. 58-letni moški je umrl zaradi poškodb, 50-letni moški pa je bil poškodovan in so ga z reševalnim vozilom odpeljali v bolnišnico v Maribor. 50-letnik ni v smrtni nevarnost. Na kraj so prišli kriminalisti sektorja kriminalistične policije, ki še vedno zbirajo obvestila. Po do sedaj zbranih informacijah so ugotovili, da noben od njih ni bil prej obravnavan ali predkaznovan," je povedal Harb.

Dodal je, da motiv dejanja policistom še ni znan. Šlo je za poskus umora in poškodovanje s strelnim orožjem.

Časnik Večer medtem poroča, da so iz zanesljivih virov izvedeli, da je zaradi strelov pištole umrl Zlatko P., a ne nasilne smrti, saj dokazi pričajo, da naj bi potem, ko je ranil svojega intimnega partnerja Zdravka P., pištolo usmeril še proti sebi in sprožil. Kdo je tretji vpleteni moški ni znano.