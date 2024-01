Moč potresa v širšem nadžariščnem območju ni presegla tretje stopnje po evropski potresni lestvici, potres pa so čutili posamezni prebivalci Tržiča, Podljubelja in okoliških naselij. Ob 7.59 so zabeležili še popotresni sunek z magnitudo 1,6, so še sporočili iz urada za seizmologijo agencije za okolje.