Potres z magnitudo 7,5 prizanesel edinstvenim hišam

Nedavni potres na Japonskem in njegovi številni popotresni sunki so zahtevali najmanj 161 smrtnih žrtev, okoli sto ljudi pa še vedno pogrešajo. Foto: Twitter/X/@zetacompa

Still standing: Unique houses survive quake in #Japan village



Akasaki village has preserved a unique and uniform housing designhttps://t.co/lyDZQL9fuD — Gulf News (@gulf_news) January 8, 2024

Potres z magnitudo 7,5, njegov epicenter je bil le nekaj kilometrov stran, je v vasi pustil posledice na nekaj strešnikih, nobena od okoli sto stavb v prepišni vasi Akasaki na zahodni obali pa se ni porušila.

Današnje enotno zasnovane vaške hiše so dodatno utrdili v poznih 30. letih prejšnjega stoletja, ko je v vasi izbruhnil požar in uničil precejšen del vasi.

Večina hiš v vasi ima zaradi ostrega dežja in snega ter oceanskega vetra, ki prihaja z Vzhodnega morja, le malo oken. Zunanje stene so izdelane iz robustnih lesenih letvic, ki so zložene vodoravno. Struktura hiš pa je podprta z debelimi tramovi, ki prečkajo strop. Hiše pred morskimi valovi tudi ščitijo visoki betonski valobrani.