Železničarji bodo izvedli štiriurno stavko

Sindikat železničarjev Slovenije in vodstvo Slovenskih železnic (SŽ) tudi danes nista dosegla dogovora o stavkovnih zahtevah. Sindikat bo zato danes med 10. in 14. uro izvedel napovedano opozorilno stavko na ranžirni železniški postaji Ljubljana Zalog, v kateri bodo sodelovali premikači in vlakovodje v družbi SŽ - Tovorni promet.

Sindikat od vodstva SŽ med drugim zahteva enakopravno obravnavo zaposlenih, ne glede na sindikalno pripadnost, pozval pa ga je k zvišanju izhodiščne plače in spremembi plačnega sistema.

Po ponedeljkovih pogajanjih so se ta nadaljevala še danes dopoldne, a niso bila uspešna. Opozorilna stavka naj ne bi bistveno vplivala na prevoz tovora in potnikov, sindikat pa bo po končani stavki na novinarski konferenci predstavil podrobnosti dozdajšnjih in nadaljnjih stavkovnih aktivnostih.

Kot so ob napovedi stavke sporočili iz sindikata, vodstvo "še naprej zagovarja in generira drugorazrednost na SŽ, neenakost in diskriminatornost specifičnih skupin zaposlenih na ekonomskem in socialnem področju, v zadostni meri ne zagotavlja minimalnega števila postajnega in vlakospremnega osebja, kar generira nadurno delo prek zakonskega limita, nezmožnost koriščenja letnega dopusta in povečevanje bolniške odsotnosti".

Konec maja napovedane serije opozorilnih stavk

Sindikat železničarjev pod vodstvom Franca Zupanca, ki naj bi štel več kot 2.000 članov in bil s tem daleč največji med reprezentativnimi sindikati na železnicah, je konec maja napovedal serijo opozorilnih stavk v družbah SŽ - Tovorni promet, SŽ - Infrastruktura in SŽ - Potniški promet.

Te naj bi se nadaljevale 19. junija na tovorni železniški postaji Koper, 21. junija na lokaciji Maribor - Tezno, 26. junija na železniški postaji Hodoš in 28. junija na železniški postaji Celje - Čret. V družbi SŽ - Infrastruktura bodo prometniki predvidoma stavkali 14. junija med 17. in 21. uro, v SŽ - Potniški promet pa bodo sprevodniki in vodje vlaka stavkali 3. julija med 9. in 13. uro.

Vodstvo SŽ se bo na te navedbe odzvalo pisno, so napovedali v družbi.