Že tretje uhajanje plina, tokrat v Orehovljah pri Kranju #video

V Orehovljah pri Kranju se je na delovišču poškodovala plinska cev. Območje so za nekaj časa zaprli, intervencija pa se zaključuje. Plin je zaprt, nevarnosti ni več. Evakuirani prebivalci se bodo v kratkem lahko začeli vračati na svoje domove. Prav tako bo v kratkem znova odprta šola in cesta.

Okoliščine dogodka kažejo, da je prišlo do poškodbe na plinski napeljavi med delom s strojem. Na napeljavi bo izvedena sanacija. Gre za dogodek brez znakov kaznivega dejanja.

Evakuiranih je bilo koli 10 ljudi. Območje pa je bilo nekaj ur zaprto.

Minuli teden smo poročali o vzrokih za uhajanje plina v Britofu pri Kranju:

Prebivalcem na širšem območju so policisti svetovali, naj zaprejo okna. Uporaba odprtega ognja na tem območju je prepovedana. Tudi dostop do kraja je nepooblaščenim osebam prepovedan.

To je že tretji primer puščanja plina iz plinovoda na Gorenjskem v nekaj dneh. Intervencija od ponedeljka poteka v naselju Za jezom v Tržiču, zaradi česar je zaprta lokalna cesta od Raven naprej. Pred tednom dni pa je zaradi uhajanja plina v Britofu pri Kranju prišlo celo do eksplozije.

V Tržiču danes delo nadaljujejo tudi kriminalisti, ki preverjajo okoliščine uhajanja plina. Evakuirani stanovalci dveh hiš, kjer so zaznali povečane koncentracije plina, pa začasno ostajajo pri sorodnikih in znancih, nekaj jih je občina namestila tudi v turistične kapacitete. "Pokazali smo, da smo na takšne dogodke pripravljeni in da smo solidarna skupnost," je poudaril Sajovic.

V Britofu pri Kranju pa danes strokovnjaki opravljajo meritve, na podlagi katerih se bodo odločili, kako naprej, je povedal poveljnik civilne zaščite Mestne občine Kranj Sašo Govekar.