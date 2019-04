Že 20 let investirajo v njihove talente

Otrok se s športom spoznava najprej prek sproščene igre in rekreacije, potem pa se njegova ljubezen do športa usmeri na določeno panogo. Treningi postanejo strukturirani, zahtevnejši in usmerjeni k ciljem.

Z vedno zahtevnejšimi treningi se razvijajo posebne veščine za določeno športno panogo. Sledijo uspehi na športnem področju, ki so do neke mere odvisni tudi od otrokove nadarjenosti, predvsem pa od njegove predanosti.

Glasbeniki in športniki z enakim ciljem: zablesteti

Poslanstvo Olimpijskega komiteja Slovenije kot krovne športne organizacije je skrb za naše športnike. Foto: Aleš Fevžer

Na glasbenem področju so ugotovili, da mora mladi glasbenik, ki želi uspeti na vrhunski ravni, v približno desetih letih opraviti deset tisoč ur praktičnega dela, če seveda začne v zgodnjih otroških letih.

Tudi mladi športniki potrebujejo ogromno dela za vrhunske rezultate, s tem da z dolgoletnimi treningi telo zmore vedno več. Znano pravilo je, da naj otrok trenira toliko ur tedensko, kolikor let ima. Torej 11-letnik ne bi smel trenirati več kot 11 ur tedensko. Vsak teden mora biti en dan namenjen tudi popolnemu počitku in regeneraciji.

Resen trening od otroka zahteva ogromno predanosti in časa, starši pa so pri tem obremenjeni z visokimi stroški, ki jih predstavlja plačilo treningov, tekmovanj in opreme. Resni smučarski treningi na primer stanejo več kot 15 tisoč evrov letno, čeprav gre za smučarja najstnika. Veliko olajšanje pri tem so lahko športne štipendije, namenjene mladim športnikom.

Pogoj: dobri rezultati in ocene

Športni dosežki oziroma merila za pridobitev štipendije so izjemno visoki in športniki morajo poseči po najvišjih uvrstitvah na tekmovanjih najvišje ravni.

Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez (OKS – ZŠZ) v sodelovanju z ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport ter Fundacijo za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji tako že 20 let izvaja projekt športnih štipendij, ki je namenjen mladim perspektivnim športnikom in športnicam. To pomeni, da morajo že v mladinskih kategorijah dosegati vrhunske športne dosežke in kljub pomanjkanju časa svoje športne obveznosti uspešno prepletati z obveznostmi v šoli.

Športno štipendijo lahko pridobi vsak, ki izpolnjuje razpisne pogoje iz pravilnika o štipendiranju. V letošnjem šolskem in študijskem letu (2017-2018) športno štipendijo tako prejema 231 športnikov iz 43 športnih panog. Športna štipendija jim tako predstavlja finančno pomoč pri mladostnikovi športni in šolski karieri.

Število in imena štipendistov se mesečno spreminjajo, odvisno do različnih dejavnikov, kot so spremenjen status kategorizacije, končanje oziroma prekinitev šolanja, zaposlitev, končanje kariere ipd.

Osnovna višina štipendije znaša 122 evrov mesečno za dijaka in 184 evrov za študenta.