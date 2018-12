Ptice in delfini – kaj imajo skupnega?

Človek kot sestavni del narave s svojim delovanjem vpliva na stanje naravnega okolja. Vsi smo odgovorni za ohranjanje živalskih in rastlinskih vrst, naravnih virov in drugih dobrin. Za nekatere vrste so zato sprejeti že posebni varstveni ukrepi.

Ptice nam najbolj nazorno pokažejo stanje narave, zato jih strokovnjaki budno spremljajo. Spreminjanje velikosti njihovih populacij je premo sorazmerno s stanjem narave. Pokazatelji stanja morskega okolja pa so delfini, ki so zelo občutljivi na onesnaženje okolja.

Naša skupna odgovornost: varovati morje

Varstvo delfinov, ki so pomemben del morskega ekosistema, je ključno za ohranjanje zdravega morja. Ogrožajo jih onesnaženje, hrup, gost pomorski promet, čezmeren ali neprimeren ribolov ter splošna degradacija morja in obale.

Delfini so še vedno tu, kar je dobra novica, vendar hkrati tudi obveza, da bomo še naprej varovali svoje morje.

16 let spremljanja "slovenskih" delfinov

Društvo Morigenos jih preučuje in spremlja od leta 2002, ko so začeli izdelovati tudi fotografski identifikacijski katalog delfinov na območju Slovenije in okoliških voda. Katalog vključuje že več kot 150 delfinov vrste velika pliskavka (tursiops truncatus).

Vsak delfin ima svoje ime. Tako lahko med jadranjem po Tržaškem zalivu srečate Lovrenca, Fokija, Emanuelo ali Daphne ter seveda vse njihove vrstnike, ki to območje uporabljajo za svoj življenjski prostor.

Na spletni strani, kjer je mogoče delfina tudi posvojiti, izvemo, da je Alenka nekoliko samosvoj delfin, ki se najraje zadržuje v različnih majhnih skupinah, da je Foki odrasel samec s številnimi bojnimi brazgotinami, da je Emanuela mlada mamica, ki rada plava pod premcem raziskovalnega čolna društva Morigenos. Daphne pa je recimo mlada mamica in najbolj akrobatska delfinja samica v slovenskem morju.

Pravila srečanja z delfinom

Če morda naletite na delfina, člani društva Morigenos svetujejo, kako se je treba vesti. Tako bo srečanje s tem prisrčnim morskim sesalcem prijetno za vse.

Upočasnite ali ustavite plovilo.

Če se jim želite približati, storite to počasi in plujte vzporedno z njimi.

Če je mogoče, imejte motor plovila v nevtralnem položaju ali ugasnjen.

Ne podite delfinov: če se vam želijo približati, bodo to storili sami.

Ohranite razdaljo 50 metrov.

Izogibajte se nenadnim spremembam hitrosti ali smeri.

V njihovi bližini se ne zadržujte dlje kot 15 minut.

Ne približujte se delfinom, ki imajo mladiče.

Ne skušajte jih hraniti ali plavati z njimi.

Ko se odločite oditi, storite to počasi. Hitrost postopoma povečajte šele, ko je plovilo več kot 200 metrov oddaljeno od živali.

Podpora projektu za raziskovanje delfinov Te nadvse inteligentne in družabne živali so pomemben pokazatelj stanja morskega okolja, zato je tudi raziskovanje in varstvo delfinov ključno za razumevanje in ohranjanje zdravega morja. Ne pozabi, od slednjega smo neposredno odvisni tudi ljudje. V društvu Morigenos s svojimi raziskavami pomembno prispevajo k razumevanju in varstvu delfinov ter ohranjanju morskih ekosistemov. Naj bo tvoj glas ključna kaplja v zdravo slovensko morje. Morigenos: Varujmo delfine, ohranimo morje

Ptica, ki ne ostane neopažena

Foto: Bojan Puhek

Medtem ko je med nami verjetno bolj malo srečnežev, ki so se v slovenskem morju že srečali z delfinom, pa je že prav vsak lahko občudoval elegantne labode, ki so pri nas največje leteče ptice. Labod lahko tehta do petnajst kilogramov, razpon njegovih peruti znaša dva metra. Labod grbec je po Evropi splošno razširjena vrsta, prav tako je zelo pogost v Sloveniji. Njegovo življenjsko okolje so počasne reke oziroma stoječe sladkovodne površine.

Snežno beli labodi nam s svojo eleganco vedno polepšajo izlete ob jezerih. V naših očeh uživajo velik ugled, simbolizirajo ljubezen, zvestobo in družinsko pripadnost. Njihova prisotnost je dokaz, da je narava še vedno dovolj ohranjena, da jih lahko občudujemo.

Ko dva laboda v navalu medsebojne ljubezenske naklonjenosti z vratovi oblikujeta znameniti srček, se popolnoma raznežimo. Takih fotografij smo najbolj veseli in ne smemo si dovoliti, da bi labodi, te prelepe vodne ptice, zapustili naše kraje in si našli bolje ohranjen življenjski prostor.

Elegantni pretepači

Ne glede na njihovo velikost pa so labodi občutljive ptice, še posebej med gnezdenjem, sicer pa so vzkipljivi, saj so hitro pripravljeni na pretep. A vseeno so šele v zadnjem času tako množično prisotni pri nas, v osemdesetih letih so bili še zelo redki. Tudi gnezd je bilo bolj malo, kar se je zdaj spremenilo. A vsako gnezdo zahteva veliko prostora, saj mora biti med gnezdoma vsaj petsto metrov razdalje, zato je pomembno, da je na voljo dovolj naravnih kotičkov.

Zbiljsko jezero, kjer se stalno zadržuje okoli 160 labodov, je pomemben življenjski prostor za številne druge vodne ptice. Jezero je nastalo junija leta 1953 z zajezitvijo reke Save pri hidroelektrarni Medvode. Napolnjeno je bilo v dveh dneh in kmalu postalo pomembno bivališče za ptice, ki tukaj prezimujejo, saj jezero skoraj nikoli ne zmrzne. Tako se na jezeru pozimi zadržuje do 200 belih velikanov.