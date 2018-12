Je to nova zvezda?

Otroci iz socialno šibkih okolij imajo enake talente kot vsi preostali, pa vendar so njihove možnosti za razvoj talentov precej manjše, čeprav je šolanje v teoriji brezplačno za vse.

V Sloveniji kar 268 tisoč ljudi živi pod pragom tveganja revščine, kar pomeni, da pod pragom revščine živi vsak osmi Slovenec. Njihov mesečni neto dohodek je nižji od 636 evrov na odraslega člana gospodinjstva.

Zaradi ekonomske stiske številnih družin se veliko otrok ne more vključevati v zunajšolske interesne dejavnosti. Poleg tega, da revne družine ne zmorejo kupovati niti najosnovnejših šolskih pripomočkov, jih prav revščina poriva na rob družbe. Zaradi socialne izključenosti prihaja do pasivnosti in občutka neperspektivnosti.

Veliko jih šele s pomočjo finančne pomoči dokonča šolanje in se razvije v obetavne umetnike ali športnike.

Domači projekti, ki si zaslužijo vso pozornost

Izbor želenega srednješolskega programa je ključno razpotje v življenju vsakega mladostnika. Marsikatera družina zaradi materialne stiske svojemu otroku ne zmore ustrezno kriti vseh "potnih stroškov" na poti do želene izobrazbe.

Stroški dijaškega doma so za družine, ki se vsakodnevno borijo za preživetje, velikokrat preveliko breme. Ko je šolanje v oddaljenem kraju edina možnost za nadaljevanje izobraževanja, se družina nenadoma znajde pred dilemo, kako otroku omogočiti šolanje.

Dijaški domovi so namenjeni dijakom, ki se v izbrano šolo ne morejo voziti z vlakom ali avtobusom, saj bi jim vožnja vzela preveč časa, ki bi ga sicer lahko namenili učenju. Vendar dijaški dom ni le postelja, ampak je pogosto tudi toplo zatočišče, ki ponuja boljše razmere za učenje in zadovoljno bivanje številnih otrok iz socialno šibkih družin. Dijakom je v domu na voljo tudi strokovna učna pomoč. Pogosto se izkaže, da otroci iz dijaških domov dosegajo boljši učni uspeh, kot bi ga, če bi stanovali doma. Prednosti bivanja v dijaških domovih so zelo očitne, a to za mnoge družine ni dovolj.

Bivanje v dijaškem domu seveda ni brezplačno. Enotna cena 208 evrov na mesec vključuje prehrano in nastanitev, vendar si vse več družin tega stroška ne more privoščiti. Ker se srednješolci zavedajo, da bi bivanje v dijaškem domu še poslabšalo domače finančne razmere, se velikokrat odpovejo šolanju v tujem kraju, kar je velika škoda za otroka in družino. Plačilo dijaškega doma tako zanje pomeni veliko olajšanje.

Pomoč potrebuje sto dijakov

V okviru projekta Botrstvo v Sloveniji so leta 2016 oblikovali poseben dijaški sklad, iz katerega financirajo bivanje v dijaških domovih in druge stroške šolanja (npr. pripomočke, strokovne ekskurzije, delovne obleke in uniforme).

Po podatkih projekta Botrstvo letos pomoč potrebuje približno sto dijakov. Lani so iz sredstev dijaškega sklada bivanje v dijaškem domu omogočili kar 103 srednješolcem iz socialno šibkih družin, ki brez pomoči ne bi mogli nadaljevati izobraževanja za poklic, ki si ga želijo.

Podpora pri razvoju talentov

Nadpovprečno sijajni rezultati na športnem, glasbenem, umetniškem ali izobraževalnem področju prinašajo tudi previsoke stroške za družine nadarjenih mladostnikov.

Mnogi starši žal ne morejo finančno podpreti vsega, kar naše bodoče zvezde potrebujejo, da zablestijo, kar je izgubljena priložnost za vse nas. V ta namen so v sklopu projekta Botrstvo v Sloveniji oblikovali štipendijski sklad, namenjen nadarjenim mladim iz socialno šibkejših družin. Vaš glas za mlade talente bo pomagal, da ti razprejo svoja krila in zasijejo v polni luči.

Projekt Botrstvo pomaga številnim otrokom iz nespodbudnih okolij, ki se zaradi finančne stiske ne morejo preizkusiti v nogometu, košarki, plesu, glasbi ali kakšni drugi dejavnosti. Poseben sklad za razvoj talentov so vzpostavili z namenom plačila vadnin in vpisnin.

Omogočimo družbi Coca-Cola, da jih nagradi z donacijo, ki jim bo spremenila življenje, in sicer tako, da jih podpremo s svojim glasom.