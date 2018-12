Njenih 24 ur traja dvakrat dlje

Ali se je mogoče ob vseh šolskih obveznostih uspešno ukvarjati tudi s športom in se izkazati na obeh področjih? Če učenca vodi neustavljiva želja po športu, bo mimogrede zmogel opraviti vse šolske obveznosti in najti dovolj časa še za osrečujoč hobi.

Trenerji in starši z dobrim sodelovanjem šole lahko otroka, ki ljubi šport, naučijo, da drugače gleda na svojih 24 ur dneva. Otroci, ki hkrati opravljajo dve obveznosti, resnično znajo izkoristiti vsako minuto.

Tako je videti, kot da opravijo dvakrat več dela kot njihovi vrstniki brez dvojnih obremenitev. To je po svoje tudi res in prav zato jih moramo nagraditi ter jim dati nekaj finančne podpore za vse stroške, ki jih predstavljajo treningi in oprema. Športna štipendija je lahko tudi dobra motivacija, da bodo svoje naloge še naprej opravljali z odličnostjo.

Vsak učenec, ki se resno ukvarja tudi s športom, ima v svojem dnevnem razporedu obveznosti dve enakovredni nalogi – tekmovati in študirati. Kot bi imeli odrasli dve službi.

Uresničujejo želje tudi za nas

Mladi športniki, ki ob šoli pridno trenirajo, morajo res trdno verjeti v svoje sanje. Naredimo vse, da jih bodo lahko uresničili, tudi za nas, zato jih podprimo že danes.

Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez (OKS-ZŠZ) vsako leto namenja štipendije za mlade perspektivne športnike, ki že v mladinskih kategorijah dosegajo vrhunske športne dosežke in kljub pomanjkanju časa svoje športne obveznosti uspešno prepletajo z obveznostmi v šoli.

OKS s športnimi štipendijami dijakom in študentom športnikom pomaga pri njihovem športnem razvoju na poti proti svetovnemu vrhu. Spodbuja njihovo izobraževanje in tudi razvoj po končani športni karieri. Njihove sanje so naš ponos, in ko stopijo na zmagovalne stopničke na največjih tekmovanjih, tudi nam zapoje srce in so nam v največji ponos. Naj bo tvoj glas za njih glas ponosa, s katerim bomo bučno navijali za njihove dosežke.

Športne štipendije lahko nekoga iz povprečja potisnejo na zmagovalne stopničke. Glasujte in podprite: - vrhunske mlade športnike ali - mlade športne talente iz socialno šibkih okolij.

Pomagajmo premagati oviro

Mladi talentirani športniki lahko le z vztrajnostjo in napornimi treningi dokazujejo svoje sposobnosti ter premikajo lastne meje. Ob tem mnogi naletijo na oviro, vendar ne tisto v športni dvorani, ampak v družinskem proračunu. Visoki stroški športne opreme in treningov namreč precej obremenijo njihove žepe.

OKS-ZŠZ s Fundacijo za športnike iz socialno ogroženih okolij zato te podpira pri razvoju njihove kariere. Naj bo tvoj glas njihov privilegij, da lahko še naprej sledijo svoji športni viziji. Mogoče bodo prav oni tisti, ki nas bodo na naslednjih olimpijskih igrah razveseljevali z vrhunskimi rezultati.

Šport že od nekdaj velja za močno orodje v preseganju razlik med nami, pa naj gre za kulturne, etnične ali socialno-ekonomske razlike. V športu smo vsi enaki, krivice se izničijo, saj se vsi borimo samo za eno stvar – zmago in fair-play. Daje moč, da izrazimo vse svoje prednosti, da jih razvijamo in se hkrati družimo z vrstniki.

Šport kot cepivo za odpornost proti življenjskim tegobam

Za nekatere športne panoge je že nakup pripomočkov velik strošek, potem je treba prišteti še prispevke staršev za tekmovanja, turnirje, gostovanja in vadbe. Številni starši si zato ne morejo privoščiti, da bi njihov otrok treniral v profesionalnem športnem klubu, čeprav so prednosti zgodnjega vključevanja v šport vsem znane.

Šport v otroštvu deluje kot nekakšno cepivo za odpornost proti različnim življenjskim tegobam, zato ne smemo dopustiti, da bi otroci zaradi slabših socialno-ekonomskih odskočnih desk ostali pred vrati športnih dvoran. Če jim bomo dali priložnost za redni trening, bodo zmogli premostiti številne ovire v življenju.

Na tak način šport spreminja življenja ter otrokom daje priložnost, da se naučijo vztrajnosti, predanosti, delovnih navad, skupinskega dela, upravljanja časa, dela pod pritiskom in drugih pomembnih življenjskih veščin.