Z vašim glasom na zmagovalne stopničke

Decembra je čas za sočutje

Biti družbeno ozaveščen in pravičen pomeni, da se zavedamo sveta okrog sebe. December je čas, ko postanemo malce bolj odprti in sočutni do soljudi, do živali in narave, ki nas obkroža.

Pravo praznično vzdušje se začne z dobrim namenom, ko si obljubimo, da bomo pravočasno nakupili darila in da bomo prijaznejši do sveta ter da nam bo mar za druge. Mogoče celo začnemo izbirati projekt, ki mu bomo namenili svoj čas, finančni prispevek ali pa svoje znanje.

Dobrodelnih projektov, s katerimi lahko pomagamo polepšati življenje drugih, je veliko, tako da se včasih kar težko odločimo, komu bomo namenili sredstva ali svojo pozornost.

Vključimo se čustveno

Ljudje se lažje odločamo, če lahko izbiramo, sploh generacija milenijcev se veliko raje odloči za dober namen, če se namesto s kapitalom lahko vključijo čustveno – tako, da premislijo, kaj jim je blizu in določenemu projektu namenijo svoj glas. Tudi ta predanost za dobro stvar veliko šteje. Toliko, da bo družba Coca-Cola potem projekt, ki dobi največ glasov, nagradila z donacijo.

Na razpolago imamo tri ključna področja, s katerimi se vsak izmed nas z lahkoto identificira: okolje, šport in širša skupnost. Gre za domače projekte, ki si zaslužijo vso našo pozornost, saj bo naš glas nekomu prinesel novo priložnost.

Bivanje v dijaškem domu/štipendijski sklad

Na področju podpore socialno šibkejšim pa so v ospredju mladi z različnimi športnimi, umetniškimi ali glasbenimi talenti, ki si ne morejo plačevati dodatnih stroškov za razvoj talentov. Lahko pa podpremo tudi dijake, ki potrebujejo finančno podporo za bivanje v dijaških domovih. Za mnoge starše je že zagotavljanje osnovnega bivanja predraga stvar in potrebujejo vaš glas.

Delfini/mokrišče labodov

Na področju okolja lahko podpremo projekt za raziskovanje delfinov društva Morigenos ali pa projekt za varovanje mokrišča ob labodjem jezeru v Zbiljah, ki ga vodi Turistično društvo Zbilje.

Štipendije za mlade športnike/podpora športnikom iz socialno šibkih okolij

Na področju športa se bomo odločali med podporo vrhunskim mladim športnikom in mladim športnim talentom iz socialno šibkih okolij. Športne štipendije lahko nekoga iz povprečja potisnejo na zmagovalne stopničke.

Več o projektih:

Botrstvo

Štipendijski sklad projekta Botrstvo v Sloveniji

Nadpovprečno sijajni rezultati na športnem, glasbenem, umetniškem ali izobraževalnem področju prinašajo ne tako sijajne visoke stroške za družine nadarjenih mladostnikov.

Mnogi starši žal ne morejo finančno podpreti vsega, kar te bodoče zvezde potrebujejo, da zablestijo, to pa je izgubljena priložnost za vse nas. V ta namen so v sklopu projekta Botrstvo v Sloveniji oblikovali štipendijski sklad, namenjen nadarjenim mladim iz socialno šibkejših družin. Tvoj glas za mlade talente bo pomagal, da ti razprejo svoja krila in zasijejo v polni luči.

Dijaški sklad projekta Botrstvo

Izbor želenega srednješolskega programa predstavlja ključno razpotje v življenju vsakega mladostnika. Marsikatera družina zaradi materialne stiske svojemu otroku ne zmore ustrezno kriti vseh "potnih stroškov" na poti do želene izobrazbe.

Zato so v okviru projekta Botrstvo v Sloveniji oblikovali poseben dijaški sklad, iz katerega financirajo bivanje v dijaških domovih in druge stroške šolanja (npr. pripomočke, strokovne ekskurzije, delovne obleke in uniforme). Vsi mladi si zaslužijo enako priložnost. Naj tvoj glas mlade vodi do znanja in sanjskega poklica.

Šport (Olimpijski komite Slovenije)

Štipendije za mlade športnike

Sanje se lahko uresničijo le, če vsi verjamemo vanje. Zato je pomembno, da tudi mi verjamemo v sanje naših mladih športnikov ter njihovo (in našo) športno prihodnost podpremo že danes.

OKS s športnimi štipendijami dijakom in študentom športnikom pomaga pri njihovem športnem razvoju na poti proti svetovnemu vrhu. Spodbuja njihovo izobraževanje in tudi razvoj po končani športni karieri. Njihove sanje so naš ponos. Naj bo tvoj glas zanje glas ponosa, ki bo bučno navijal za njihove dosežke.

Podpora športnikom iz socialno šibkih okolij

Mladi talentirani športniki lahko le z vztrajnostjo in napornimi treningi dokazujejo svoje sposobnosti ter premikajo lastne meje. Ob tem mnogi naletijo na oviro, vendar ne tisto v športni dvorani, ampak v družinskem proračunu. Visoki stroški športne opreme in treningov namreč precej obremenijo njihove žepe.

Zato OKS s Fundacijo za športnike iz socialno ogroženih okolij le-te podpira pri razvoju njihove kariere. Naj bo tvoj glas njihov privilegij, da lahko še naprej sledijo svoji športni viziji.

Okolje

Podpora projektu za raziskovanje delfinov

Ali veš, da v slovenskem morju živi približno 150 delfinov? Te nadvse inteligentne in družabne živali so pomemben pokazatelj stanja morskega okolja, zato je tudi raziskovanje in varstvo delfinov ključno za razumevanje in ohranjanje zdravega morja.

Ne pozabi, od slednjega smo neposredno odvisni tudi ljudje. V društvu Morigenos s svojimi raziskavami pomembno prispevajo k razumevanju in varstvu delfinov ter ohranjanju morskih ekosistemov. Naj bo tvoj glas ključna kaplja v zdravo slovensko morje.

Mokrišče ob labodjem jezeru

Zbiljsko jezero ni le prijetno zatočišče za izletnike in družine, temveč tudi za številne družine vodnih in obvodnih živali. Zanje so pred 20 leti ob sanaciji jezera vzpostavili nadomestni habitat, ki pa je zaradi naravnih pojavov žal propadel.

TD Zbilje želi urediti mokrišče, prijazno živalskim obiskovalcem od žab do labodov, ob mlaki pa postaviti učno pot z razgledno ploščadjo. Tako bomo lahko v živahnemu žitju ob jezeru in širši okolici uživali tudi drugi obiskovalci. Naj bo tvoj glas glas za prebujeno naravo.