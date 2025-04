Zdravstveno stanje v eksploziji v Ljubljani poškodovanih delavcev stabilno

Zdravstveno stanje dveh moških, ki sta bila v petek poškodovana v eksploziji na območju Rožne doline v Ljubljani, je stabilno in sta v procesu zdravljenja, so potrdili v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana. Policijska preiskava dogodka medtem še poteka.

Na območju Rožne doline v Ljubljani je v petek okoli 11. ure pri izvajanju del na enem izmed objektov prišlo do eksplozije, v kateri sta bila huje poškodovana moška, ki sta opravljala gradbena dela. Poškodovanca so prepeljali v UKC Ljubljana, kjer so danes potrdili, da je njuno zdravstveno stanje stabilno in da sta v procesu zdravljenja.

Preiskava kraja dogodka medtem še poteka, so danes navedli na Policijski upravi Ljubljana.

Vzrok za eksplozijo še ni pojasnjen. Kot so v petek sporočili ljubljanski policisti, bi glede na prve podatke lahko šlo za eksplozijo neeksplodiranega ubojnega sredstva manjše velikosti iz obdobja druge svetovne vojne.