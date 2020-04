Zbor za republiko zahteva še eno oddajo Tarča z vsemi vpletenimi v aferi maske

V Zboru za republiko so na RTV Slovenija poslali zahtevo za še eno oddajo Tarča, v kateri bi svojo plat zgodbe v aferi maske pojasnili tudi gospodarski minister Zdravko Počivalšek ter Marjan Podobnik in Lojze Peterle. Vsi trije so sicer v javnosti očitke o koruptivnih dejanjih pri nabavi zaščitne opreme že zavrnili.

V četrtkovi oddaji Tarča na Televiziji Slovenija so namreč poročali o domnevnih pritiskih politikov in posameznikov iz kroga gospodarskega ministrstva pri nabavah zaščitne opreme, o katerih je spregovoril uslužbenec zavoda za blagovne rezerve Ivan Gale, povzema STA.

V Zboru za republiko so prepričani, da so bile v oddaji brez prepričljivih in verodostojnih dokazov nekatere znane osebnosti obdolžene nenavadnih koruptivnih dejanj v povezavi z nabavo zaščitnih sredstev za zajezitev epidemije covida-19. Generalnemu direktorju Igorju Kaduncu so zato poslali zahtevo, da v oddaji soočijo vse, ki so bili v prejšnji oddaji "izpostavljeni ali kot obdolženci ali kot tožitelji".

Po njihovem mnenju je torej treba v oddajo poleg že omenjenih Počivalška, Podobnika in Peterleta povabiti tudi Galeta in zdaj že nekdanjega direktorja zavoda za blagovne rezerve Antona Zakrajška. "Ne potrebujemo anonimnežev in nejasnih očitkov ali namigovanj, še manj pa zakulisno porojenih in nerazčiščenih afer," je v pismu zapisal predsednik zbora France Cukjati.

Počivalšek zavrača očitke

Foto: STA Vpleteni so očitkov v javnosti že zanikali. Gospodarski minister Počivalšek je že večkrat zavrnil očitke o pritiskih na sklepanje poslov, nazadnje tudi v današnji izjavi za medije v Velenju, ko je pojasnil, da so na gospodarskem ministrstvu za obravnavo na vladi pripravili poročilo o zagotavljanju zaščitne opreme v času epidemije ter o stanju opreme ob primopredajah ob nastopu nove vlade, v katerega so vključili tudi poročila ministrstev za zdravje, za zunanje zadeve in za obrambo ter zavoda za blagovne rezerve, poroča STA. Vlada bo poročilo predvidoma obravnavala na sredini seji, Počivalšek pa je danes ponovil, da se na ministrstvu niso vtikali v izbor dobaviteljev, so pa izvajali aktivnosti, da se pogodbe realizirajo.

Predsednik SLS Marjan Podobnik je v pojasnjevanju svoje plati zgodbe, ki jo je opisal tudi v pogovoru za spletno stran SLS, potrdil, da je klical premierja Janeza Janšo, ministra Počivalška in druge. Pojasnil je, da je na pobudo župana Slovenske Bistrice Ivana Žagarja posredoval za sklenitev posla s podjetjem Dobnik Trade in da je "zelo povzdignil glas" v pogovoru s tedanjim direktorjem zavoda za blagovne rezerve Zakrajškom. Kot je pojasnil, je to storil zaradi ogorčenosti, ker je zavod zavlačeval s podpisom pogodbe, zaradi česar je prišlo do enomesečnega zamika pri dostavi mask.

Peterle od znanca v Nemčiji dobil priporočilo za zanesljivo podjetje

Peterle pa je poudaril, da v oddaji Tarča niso celovito prikazali njegovega angažmaja. Pojasnil je, da se je nanj obrnil "eden od višjih ljudi v civilni zaščiti" in ga vprašal, če lahko ob težkih razmerah glede medicinske opreme na terenu kaj pomaga, da bi bila vsaka pomoč dobrodošla, pa mu je potrdil tudi Počivalšek. Od znanca v Nemčiji, ki mu zaupa, je tako dobil priporočilo za zanesljivo podjetje. Ker pa so mu na gospodarskem ministrstvu glede pogojev za ponudbe dejali, da bi šlo lažje s ponudbo v slovenščini oz. s slovenskim podjetjem, se je nemško podjetje povezalo s podjetjem, v katerem je solastnica njegova hčerka. Zatrdil je, da na ponudbo ni vplival v nobeni točki.

Kot je pojasnil Peterle, je s težavo ugotovil, da je ponudba prestala osnovno preveritev, nato pa je dobival samo še nasprotujoče si informacije in je podvomil v transparentnost postopkov, z zadevo se je nehal ukvarjati in tudi rok ponudbe je potekel. "V nobeni komunikaciji nisem nič prosil, zahteval, kaj šele pritiskal ali dvigal glas. Hotel sem si biti samo na jasnem glede poteka zadev in bi verodostojen pred ponudnikom," je dodal. Pričakuje, da se v javnosti upošteva njegov status neaktivnega politika brez funkcije in pričakuje tudi razlikovanje med ponudbami, ki so se končale s pogodbo, in tistimi, ki se niso.