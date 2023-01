Zaradi uživanja droge pristal v bolnišnici #foto

Policisti Policijske postaje Radlje ob Dravi so prejšnji teden obravnavali občana z območja Vuzenice, ki je prepovedano drogo kokain prodal drugemu občanu. Zadnji je imel zaradi uporabe kupljene droge hude zdravstvene težave in so ga z reševalnim vozilom prepeljali v UKC Maribor, so sporočili s Policijske uprave Celje.

Osumljenemu so radeljski policisti takoj odvzeli prostost in ga pridržali. Na kraju odvzema prostosti so mu zasegli manjšo količino prepovedane droge. Kot so sporoči s policije, so naslednji dan pri osumljenem opravili še hišno preiskavo ter našli in zasegli več konoplje in amfetaminov.

Osumljenega bodo kazensko ovadili zaradi suma storitve kaznivega dejanja, so še zapisali na policiji.