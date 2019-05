Zaradi obilnega deževja možnost poplavljanja nekaterih rek

Danes bodo še poplavljale nekatere reke na območju Dolenjskega krasa ter Ljubljanica na Ljubljanskem barju in Krka v srednjem in spodnjem toku, opozarjajo na Agenciji za okolje. Dopoldne se v vzhodni Sloveniji še obetajo obilnejše padavine, padlo bo od 20 do 40 litrov dežja na kvadratni meter.

Poplavljanje rek bo predvidoma na območjih pogostih poplav. Pretok Ljubljanice se bo ustalil predvidoma že čez dan, pretok Krke v spodnjem toku pa zvečer.

Danes bo na zahodu zmerno do pretežno oblačno in povečini suho. Drugod bo oblačno, občasno bo še deževalo. Do večera bo dež povsod ponehal. Pihal bo severni veter, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 16, na Primorskem okoli 19 stopinj Celzija

V petek in soboto bo deloma sončno in topleje. Verjetnost popoldanskih ploh bo majhna. Ponekod bo pihal severovzhodni veter. Tudi v nedeljo bo sončno, popoldne bodo krajevne plohe ali nevihte.