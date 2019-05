V južnih in zahodnih krajih so napovedani močnejši nalivi

Po napovedih vremenoslovcev je ponoči in zjutraj predvsem v južnih in zahodnih krajih mogoče pričakovati močnejše nalive, ob katerih lahko narastejo hudourniški vodotoki in manjše reke. Količina dežja lahko pri tem ponekod preseže 40 milimetrov v šestih urah. Povečana je tudi verjetnost zemeljskih plazov.

Močnejše deževje je državo ponekod zajelo že v torek. Zaradi povečanih padavin so imeli težave na območjih občin Brda, Gorenja vas-Poljane, Kobarid, Maribor, Pivka, Slovenska Bistrica, Slovenske Konjice, Šmarje pri Jelšah, Zagorje ob Savi in Zavrč. Voda je zalila kletne prostore poslovnih in stanovanjskih objektov, podirala drevje, sprožali so se zemeljski plazovi.

Močne padavine je po napovedih Agencije za okolje (Arso) mogoče pričakovati tudi danes, samo izboljšanje vremena pa šele v četrtek, ko bo dež od zahoda postopno ponehal. V petek naj bi se po napovedih vremenoslovcev začelo obdobje lepšega in toplejšega vremena.

Hladneje bo, narastejo lahko hudourniški vodotoki in manjše reke

Današnje jutranje temperature bodo od devet do 14, v Gornjesavski dolini okoli šest stopinj Celzija. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 16, na Primorskem do 18 stopinj Celzija.

Na Geološkem zavodu Slovenije opozarjajo, da je zaradi obilnih padavin povečana verjetnost pojavljanja zemeljskih plazov v južni in jugozahodni Sloveniji, plazovi pa so možni tudi drugje. Verjetnost plazov se bo povečevala sorazmerno s količino padavin, navajajo. Ob tem prebivalce predvsem tam, kjer so se v preteklosti že pojavljali zemeljski plazovi, opozarjajo, naj bodo še posebej pozorni na sveže razpoke v opornih zidovih, posedanje in zdrse zemljine ter tudi na znake zamakanja vode na zemljišču.