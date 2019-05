Že tako visoke reke bodo še naraščale #video

Vremenoslovci napovedujejo, da bodo kraške reke ter reki Mura in Drava (na fotografiji) do četrtka naraščale. Petek bo spet sončen. (Fotografija je simbolična.)

Vremenoslovci napovedujejo, da bodo kraške reke ter reki Mura in Drava (na fotografiji) do četrtka naraščale. Petek bo spet sončen. (Fotografija je simbolična.) Foto: STA

Danes bo pretežno oblačno z občasnimi padavinami, plohami in tudi nevihtami, napoveduje agencija za okolje (Arso). Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 19, na vzhodu, kjer so mogoča tudi krajša sončna obdobja, do okoli 21 stopinj Celzija.

Reke so po podatkih Arsa ponoči ponekod narasle do velikih pretokov, večinoma pa je vodnatost rek še srednja. Na severovzhodu se ohranja majhna vodnatost. Pretoki še nekoliko naraščajo. V prihodnjih urah se lahko reka Dravinja v srednjem toku prehodno razlije v manjšem obsegu, so sporočili z uprave za zaščito in reševanje.

Dobro jutro, danes in jutri bo oblačno z občasnim dežjem, danes lahko tudi zagrmi. pic.twitter.com/Y2GAniZfvh — ARSO vreme (@meteoSI) May 28, 2019

Možnost poplav

Ponoči se bodo padavine okrepile in zajele vso Slovenijo. Predvsem v južnih krajih so mogoči tudi močnejši nalivi. Tako se bo ponoči vodnatost rek znova povečala, najbolj na jugozahodu in jugu države, kjer lahko manjši vodotoki in hudourniki hitro narastejo in se tudi razlijejo.

Jutri bodo pretoki rek veliki, reke se lahko v manjši meri razlijejo predvsem v južnem, osrednjem in vzhodnem delu države.

Jutri še dež in nižje temperature

Jutri nas sicer še naprej čaka oblačno in deževno vreme. Zjutraj bodo temperature od 9 do 14, v Gornjesavski dolini okoli 6 stopinj Celzija. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja, ponekod drugod pa veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 16, na Primorskem do 18 stopinj Celzija.

V četrtek se bo povečevanje vodnatosti stopnjevalo na vzhodu in severovzhodu države, kjer bodo še mogoča tudi manjša razlivanja. Naraščale bodo kraške reke ter reki Mura in Drava.

Tudi pojutrišnjem bo pretežno oblačno, ponekod v notranjosti bo še rahlo deževalo. Pihal bo severni veter, na Primorskem šibka burja.

Sonce se bo spet pokazalo konec tedna

Po dežju pa vedno posije sonce: to naj bi se zgodilo v petek, ko vremenoslovci napovedujejo deloma sončno in toplejše vreme.