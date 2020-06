Zaradi pisma o janšizmu hud spopad v društvu pisateljev

Merc je v včerajšnjem pismu opozoril, da so izražanju podpore ali nasprotovanja katerikoli vladi namenjene državnozborske volitve in ne društveni sestanki ali celo peticije znotraj Društva slovenskih pisateljev (DSP).

"Nemogoče se je povsem strinjati s katerokoli vlado ali ji povsem nasprotovati. Temu se reče zaslepljenost. Naše edino skupno prizadevanje je lahko le podpora demokratičnim osnovam naše družbe. Negiranje demokratičnih poti, po katerih je neka vlada prišla na oblast, je še bolj nevarno kakor njeni postopki, ki so lahko tudi rušilni, pa so še znotraj legalnih poti," je še zapisal Merc.

Merc se je s to izjavo odzval na pobudo za podpis protestne izjave, ki so jo pripravili člani društva Vlado Žabot, Boris A. Novak in Draga Potočnjak. Pobudo so poimenovali Kulturniško pismo o janšizmu, v njem pa so med drugim glede dovoljenja za izvedbo koncerta hrvaškega pevca Thompsona v Mariboru zapisali, da je vladajoča koalicija s to potezo razgalila lastno ideološko zombijevstvo.

"Predvsem pa se je z vsem tem razgalil tisti del slovenske politike, ki se ga je oprijelo ime janšizem. Zmeraj bolj jasno je namreč, da si ta politika poskuša slovensko družbo podrejati s podžiganjem in stopnjevanjem ideoloških nestrpnosti in razdorov, z razvrednotenjem, marginalizacijo in razkrojem kulturne živosti in samozavesti, s protiintelektualizmom, zastraševanjem, z vzorčnim vnašanjem tujih nacionalizmov, s težnjo po izključevanju ter izničevanju drugih in drugače mislečih, z uveljavljanjem paravojaških enot in policijskega šikaniranja, z brezobzirnim strankarskim aktivizmom, selektivnim populizmom, s podrejenostjo kultu vodje in enoumjem," so še izpostavili v tako imenovanem kulturniškem pismu.

Danes se je na Merčeve besede odzval eden od avtorjev kulturniškega pisma Boris A. Novak, ki je med drugim zapisal:



Predsednik Merc trdi: "Izražanje podpore ali nasprotovanje katerikoli vladi je prostor državnozborskih volitev in ne izražanja na društvenih sestankih ali celo podpisovanje peticij znotraj DSP."



Z drugimi besedami: predsednik DSP trdi, da so demokratične pravice državljank in državljanov omejene na en sam dan v štirih letih, pri predčasnih volitvah pa na ustrezno krajše časovno obdobje. Vmes pa moramo biti državljanke in državljani tiho! Celo pisateljice in pisatelji – tiho!



Predsednik DSP torej trdi, da člani in članice organizacije, ki ji tako trdo poveljuje, nimamo nikakršne pravice izražati svojo zaskrbljenost glede kulturne politike ter pogojev dela in plačila za svoje umetniško ustvarjanje. Če je tako, potem tudi Društvo slovenskih pisateljev ni več potrebno.



Še posebej sporna je naslednja trditev predsednika DSP: "Negiranje demokratičnih poti, po katerih je neka vlada prišla na oblast, je še bolj nevarno kakor njeni postopki, ki so lahko tudi rušilni pa so še zmeraj znotraj legalnih poti."



Kaj to pomeni? Da so legalna tudi koncentracijska taborišča z milijoni žrtev, ker so nacisti prišli na oblast v weimarski Nemčiji na legalen način?!



Seveda bo kdo porekel, da je naša zgodovinska situacija neprimerljiva z Nemčijo v tridesetih letih prejšnjega stoletja, vendar imam osebno močne razloge za upravičen gnev. Če je stranka SDS prišla na oblast z legalnimi volitvami, ali to legitimira vlado RS, da odpre lov na intelektualce kot iz "umobolnice ubegle psihiatrične bolnike, okužene z virusom covid/marksizma-leninizma"? Ali zmaga na volitvah legitimira predsednika vlade RS, da me zmerja z genetično določenim morilcem? Kdo torej komu grozi?!



Zahtevam torej, da predsednik DSP umakne svoje slabo premišljeno pismo, da se izrekanje članstva glede Kulturniškega pisma o janšizmu podaljša do konca tedna ter da skrb za interpretacijo rezultatov prevzame Upravni odbor, katerega član je seveda tudi predsednik Merc.

Željko Kozinc podprl Dušana Merca

Po objavi Merčevega stališča se je javno oglasil tudi član društva pisateljev Željko Kozinc, čigar stališče si lahko preberete tukaj. Kozinc je za razliko od Borisa A. Novaka podprl stališče Dušana Merca.

"Vlado, Boris, Draga: visoko vas cenim kot avtorje; ne pa tak zdrs v politiko. Hočete, da tako vmešavanje znižuje čast pisateljevanja, hočete doživeti usodo slovenskega novinarstva?" je med drugim zapisal Kozinc.