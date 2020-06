Kaj bodo spraševali Janšo?

Predsednik vlade Janez Janša bo drugič, od kar je postal premier, odgovarjal na vprašanje poslancev. 18. redna seja bo predivoma trajala do četrtka.

Mašo Kociper iz SAB zanima, ali bo že s 1. julijem zagotovljen brezplačen medkrajevni potniški promet za upokojence, vse osebe starejše od 65 let, študente invalide in registrirane športnike študente in dijake. Predlog spremembe zakona je bil sprejet v času prejšnje vlade, ko je ministrstvo za infrastrukturo vodila

Članico koalicijske SMC Janjo Sluga zanima, kakšen učinke bodo imeli ukrepi, ki pomagajo turizmu. Zanima jo, kakšni so predvideni multiplikativni učinki ukrepa in kako se bo vlada v prihodnosti odzivala na potrebe po pomoči slovenskemu turizmu. Ta je po njenih besedah v času epidemije novega koronavirusa doživel velik udarec, zdaj pa se počasi postavlja na noge.

Poslanka Levice Nataša Sukič bo Janši zastavila vprašanje v zvezi z napadi na svobodo in neodvisnost medijev, člana SD Predraga Bakovića pa zanima, kakšno je premierjevo stališče glede delovanja vard. Zanima ga, ali trenutna zakonodaja pristojnim organom že zdaj omogoča ustrezno sankcioniranje in katere ukrepe boste povzeli, da se bo delovanje vard in podobnih samooklicanih vaških straž sankcioniralo in prepovedalo.