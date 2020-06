Janša 1. julija napoveduje brezplačen prevoz za upokojence

Državni zbor je lani podprl novelo zakona o prevozih v cestnem prometu, ki med drugim s 1. julijem 2020 uvaja brezplačen medkrajevni javni potniški prevoz za upokojence, starejše od 65 let, registrirane športnike dijake in študente ter študente invalide. Kot je v poslanskem vprašanju premierju poudarila poslanka SAB Maša Kociper, bo sprememba zakonodaje tem skupinam omogočila "večjo mobilnost, možnost, da neomejeno in varno potujejo med kraji, da ohranijo socialne stike in izboljšajo kakovost svojega življenja".

Premier Janez Janša je pojasnil, da so vsi potrebni podzakonski akti, ki bodo omogočili začetek izvajanja zakona, v medresorskem usklajevanju. Priznal je, da je epidemija covid-19 "zaustavila pripravo marsičesa", tudi teh podzakonskih aktov, a zadnje tedne vlada pospešeno dela. Resorno ministrstvo po njegovih besedah tako zagotavlja, da bo vse pripravljeno pravočasno.

"Stroški izdelave vozovnice bodo minimalni"

V odgovoru na poslansko vprašanje je Janša dejal tudi, da bodo stroški izdelave vozovnice, ki bo omogočila brezplačne prevoze upravičencem, minimalni. "Stroški nabave kartice oz. vozovnice bodo zgolj stroški izdelave teh dokumentov," je zatrdil. Cena naj bi bila tako, kot je obveščen, bližje dvema evroma kot 20 evrom, kolikor naj bi stala kartica po neformalnih informacijah SAB.