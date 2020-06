Dušan Merc: Društvo pisateljev ni namenjeno pisanju pisem proti janšizmu

"Nemogoče se je povsem strinjati s katerokoli vlado ali ji povsem nasprotovati. Temu se reče zaslepljenost. Naše edino skupno prizadevanje je lahko le podpora demokratičnim osnovam naše družbe. Negiranje demokratičnih poti, po katerih je neka vlada prišla na oblast, je še bolj nevarno kakor njeni postopki, ki so lahko tudi rušilni, pa so še znotraj legalnih poti," je še zapisal Merc.

Pisatelji pripravili protestno pismo

Merc se je s to izjavo odzval na pobudo za podpis protestne izjave, ki so jo pripravili člani društva Vlado Žabot, Boris A. Novak in Draga Potočnjak. Pobudo so poimenovali Kulturniško pismo o janšizmu, v njem pa so med drugim glede dovoljenja za izvedbo koncerta hrvaškega pevca Thompsona v Mariboru zapisali, da je vladajoča koalicija s to potezo razgalila lastno ideološko zombijevstvo.

"Predvsem pa se je z vsem tem razgalil tisti del slovenske politike, ki se ga je oprijelo ime janšizem. Zmeraj bolj jasno je namreč, da si ta politika poskuša slovensko družbo podrejati s podžiganjem in stopnjevanjem ideoloških nestrpnosti in razdorov, z razvrednotenjem, marginalizacijo in razkrojem kulturne živosti in samozavesti, s protiintelektualizmom, zastraševanjem, z vzorčnim vnašanjem tujih nacionalizmov, s težnjo po izključevanju ter izničevanju drugih in drugače mislečih, z uveljavljanjem paravojaških enot in policijskega šikaniranja, z brezobzirnim strankarskim aktivizmom, selektivnim populizmom, s podrejenostjo kultu vodje in enoumjem," so še izpostavili.