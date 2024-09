Ponekod na slovenskih cestah nastajajo zastoji. Trenutno je zaradi delovne zapore najhuje na primorski avtocesti med počivališčem Lom in Unec proti Kopru, pot se podaljša za pol ure. Obvoz je mogoč po regionalni cesti med priključkoma Vrhnika in Unec. Krajši zastoji zaradi delovnih zapor so tudi na štajerski avtocesti, poroča prometnoinformacijski center.