Evropski teden mobilnosti: kako se izogniti prometnim zastojem?

V času evropskega tedna mobilnosti in tudi v času, ko se vse bolj zavedamo vpliva naših vsakodnevnih dejanj na okolje, je vredno razmisliti o tem, kako lahko tudi s prevoznimi sredstvi prispevamo k bolj trajnostni prihodnosti. Ena izmed rešitev je potovanje z vlakom, ki postaja vse bolj priljubljena izbira med potniki, predvsem zaradi njegove okoljske prijaznosti in (cenovne) dostopnosti. Rast števila potnikov, ki se v Sloveniji v zadnjih letih odločajo za pot z vlakom, jasno kaže, da gre za pametno izbiro. V letošnjem letu so Slovenske železnice naredile velik korak k trajnostnemu razvoju. Od letošnjega leta so za vse električne vlake naročile elektriko iz 100-odstotnih obnovljivih virov, kar pomeni 100-odstotno zeleno energijo in praktično nič CO 2 .

Železniški promet je izjemno energetsko in okoljsko učinkovita vrsta prometa, zato je v času razogljičenja prometa v svetu izjemno privlačen in promoviran kot trajnostni način prevoza. Foto: Slovenske železnice

Naj gre za pot v službo, v šolo, vrtec, k zdravniku, prostočasne dejavnosti in izlete – avtomobil je velikokrat naš najboljši mobilnostni partner ter zaveznik na številnih poteh in opravkih, ki jih prinaša vsakdan. Marsikdo drugačne alternative, kot je avtomobil, za vsakodnevne, tedenske in mesečne premike nima, ogromno pa je tudi takih, ki bi za navedene poti v celoti ali vsaj deloma lahko izbrali alternativo, ki je cenejša in še okolju prijaznejša. Alternativa je – pot z vlakom.

Vlak je čedalje bolj priljubljen

Številke kažejo, da se iz leta v leto več potnikov tega tudi zaveda. V zadnjih letih je namreč število potnikov, ki se odločajo za prevoz z vlakom, stalno naraščalo.

V letu 2019 so Slovenske železnice prepeljale 13,9 milijona potnikov, v letu 2022 14,9 milijona potnikov, v letu 2023 pa kar 15,75 milijona potnikov. Če primerjamo leto 2023 z letom 2022, so Slovenske železnice prepeljale za 5,7 odstotka več potnikov. Trend rasti se nadaljuje tudi letos, v primerjavi z lanskim letom so v prvih mesecih tega leta prepeljali za okoli pet odstotkov več potnikov. V zvezi s tem je zanimiv tudi podatek, da je Slovenija ena izmed redkih držav v EU, kjer je obseg prepeljanih potnikov z vlaki bil že v letu 2022 večji kot v predkoronskem letu 2019.

Kje so glavni razlogi za vse večjo priljubljenost? Pomemben dejavnik pri tej rasti je prav gotovo menjava starih vlakov z novimi, sodobnimi garniturami, ki potnikom omogočajo še udobnejše, hitrejše in bolj zanesljive vožnje. Nova vozila ponujajo večjo razpoložljivost in kapaciteto, kar še dodatno spodbuja ljudi, da se odločijo za železniški prevoz.

Ne le ugodna cena – vlak združuje udobje, sproščenost, praktičnost in varnost

Vožnja z vlakom ponuja več kot le ugodno ceno – gre za način prevoza, ki združuje udobje, sproščenost in praktičnost. Vsakdanji opravki, kot so poti v službo, nakupovanje, vožnja otrok ali izleti, se lahko prelevijo v prijetno izkušnjo brez stresa, ki ga prinaša vožnja z avtomobilom. Na vseh vlakih Stadler, Siemens in ICS Slovenskih železnic potniki uživajo v brezplačnem omrežju wi-fi, medtem ko so na vlakih Stadler na voljo tudi vtičnice za polnjenje elektronskih naprav.

Medtem ko vlak tiho drsi skozi čudovito pokrajino, imajo potniki popolno svobodo pri izkoriščanju svojega časa. Lahko prebirajo knjige, brezskrbno uporabljajo telefone, brskajo po spletu, poslušajo glasbo ali podkaste, delajo na prenosniku ali preprosto uživajo v miru in razgledu. S prostornimi in udobnimi sedeži vlak omogoča, da vsak trenutek potovanja izkoristite po svojih željah. Posebna prednost je tudi možnost, da se kadarkoli sprehodite po vlaku, pretegnete noge ali si privoščite obrok za mizico.

Poleg udobja je pomemben dejavnik tudi varnost – železniški promet je statistično kar 40-krat varnejši od cestnega prometa, kar je ključna prednost za mnoge potnike. Na srednjih razdaljah je vlak pogosto hitrejši kot avtomobil, saj se izogne prometnim zastojem, železniške postaje pa so pogosto v središčih mest, kar olajša dostop do končnega cilja in prihrani čas.

Vse te prednosti potovanje z vlakom naredijo prijetno tako za vsakodnevne kot za daljše poti.

Čas na poti z vlakom lahko potniki izkoristijo za branje, varno uporabo telefonov, brskanje po spletu, tudi z uporabo brezplačnega omrežja wi-fi. Potniki imajo na novih vlakih SŽ tudi možnost uporabe vtičnic za polnjenje elektronskih naprav. Foto: Slovenske železnice

Trajnostni prevoz, ki ohranja naše okolje

Potovanje z vlakom je odlična rešitev v številnih pogledih, tudi z okoljskega vidika. Slovenske železnice imajo v tem segmentu ključno prednost v primerjavi z drugimi oblikami prevoza, saj pomembno prispevajo k varovanju okolja ter se zavzemajo za spoštovanje najvišjih standardov varstva okolja. Temelj trajnostnega pristopa na Slovenskih železnicah je preprečevanje onesnaževanja že pri njegovem izvoru. S prizadevanji zmanjšujejo okoljska in varnostna tveganja na najnižjo raven. Po zadnjih podatkih Evropske komisije železniški promet ustvari le 0,4 odstotka emisij toplogrednih plinov v prometu. V Sloveniji prometni sektor porabi 36 odstotkov vse energije, pri čemer 99 odstotkov temelji na fosilnih gorivih, kar postavlja železnice kot učinkovito in ekološko alternativo drugim prevoznim sredstvom.

Dodatno, po izračunih ogljičnega odtisa (Vir: Letno poročilo SŽ 2023 in Evropska okoljska agencija) potniški vlak letno proizvede skoraj petkrat manj CO 2 kot avtomobil. Tovorni vlak pa kar štirinajstkrat manj kot tovorno vozilo na cesti. Potniški vlak SŽ je tako v preteklem letu porabil 31 gCO2e/PKM, medtem ko avtomobil kar 143 g CO2e/PKM. Tovorni vlaki, ki v večji meri kot potniški vozijo po elektrificiranih progah, pa so porabili 10 g CO2e/NTKM, medtem ko tovorna vozila v cestnem prometu kar 140 g CO2e/NTKM.

Skrb za ohranjanje okolja je del etičnega kodeksa Slovenskih železnic ter predstavlja pomemben del družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja. Foto: Slovenske železnice

Od letos z brezogljičnim prevozom potnikov in tovora z vsemi električnimi vlaki

Raba energije in ogljični odtis sta za Slovenske železnice zelo pomemben kazalnik na področju stroškov in zaščite okolja. V luči sledenja strateškim ciljem za znižanje izpustov CO 2 transportnega sektorja so Slovenske železnice letos naredile pomemben korak z naročilom električne energije, ki je stoodstotno pridobljena iz obnovljivih virov energije.

Od letošnjega leta so Slovenske železnice za vse električne vlake v potniškem in tovornem prometu naročile elektriko iz stoodstotnih obnovljivih virov, kar pomeni stoodstotno zeleno energijo in praktično nič CO 2 . To pomeni občutno dodatno zmanjšanje ogljičnega odtisa v železniškem potniškem in tovornem prometu. V potniškem prometu Slovenskih železnic se tako ocenjuje v letošnjem letu v primerjavi z lanskim letom za okoli 50 odstotkov manjši ogljični odtis, v tovornem pa za okoli 83 odstotokov manjši ogljični odtis po tržni metodi izračuna emisij.

Gledano v celoti so železnice trenutno edina panoga v prometu, ki lahko zagotovi komercialni brezogljični prevoz potnikov in tovora, zato ima železnica pri zelenem prehodu začetno prednost, ki jo je smiselno izkoristit tudi na ravni države.

V prejšnjih letih 50 odstotkov in od začetka letošnjega leta je kar 100 odstotkov električne energije, ki jo porabijo električna tirna vozila Slovenskih železnic, pridobljenih iz obnovljivih virov energije. To pri prevozu tovora in potnikov železniškemu sistemu omogoča znatno manjši ogljični odtis. Foto: Slovenske železnice

Modernizacija voznega parka

Pomembno dodano vrednost v slovenskem železniškem prometu, tako za potnike kot okolje, pomeni tudi modernizacija voznega parka z 52 novimi garniturami, s katerimi smo veliko pridobili vsi, tako potniki kot tudi okolje.

Prve od naročenih 20 novih potniških garnitur Slovenske železnice pričakujejo v letu 2025, kar bo bistveno izboljšalo prevoze na neelektrificiranih progah. Do leta 2026 pa načrtujejo še nakup štirih lokomotiv in 20 vagonov, kar bo okrepilo mednarodni promet. S temi investicijami bo modernizacija voznega parka zagotovila bolj kakovosten in prijazen javni prevoz za vse potnike, hkrati pa prispevala k večji okoljski trajnosti v transportnem sektorju.