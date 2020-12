Zaplet v DeSUS-u: del stranke hoče videti program koalicije KUL

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pred četrtkovim zasedanjem izvršnega odbora in sveta stranke DeSUS, so se oglasili v mestni organizaciji DeSUS Ljubljana, kjer so zapisali, da je treba najprej oceniti, kaj je stranka dosegla v trenutni koaliciji, pred vstopanjem v novo koalicijo KUL pa bi morali videti tudi program. "Odgovornosti za prenagljene odločitve nismo pripravljeni prevzeti brez predhodnega dogovora in realizacije pričakovanih ciljev," je v imenu mestnega odbora Ljubljana zapisala članica sveta stranke Marija Horvat.

DeSUS bo jutri na zasedanju izvršnega odbora in sveta stranke obravnaval več stvari. Glavna tema bo morebiten odhod iz trenutne koalicije in morebitno sodelovanje v koaliciji KUL.

Pred zasedanjem so se oglasili v ljubljanskem odboru stranke, kjer opozarjajo pred prehitrimi odločitvami.

V pismu (celotno si lahko preberete na koncu članka) izpostavljajo, da niso seznanjeni s programom koalicije KUL in da je pred kakršnimikoli odločitvami treba pregledati, kaj jim je uspelo uresničiti v aktualni koaliciji.

"Pred sklepanjem o vstopu v novo koalicijo KUL pa bi morali organi stranke potrditi program, ki je realen in glede na hude razmere uresničljiv, saj lahko vsaka nepremišljena odločitev pelje v hudo krizo in ogrožanje človeških življenj," so med drugim zapisali.

Kmetijski minister še ni odločen

V primeru oblikovanja nove vlade pa si Podgoršek želi, da DeSUS ohrani vodenje kmetijskega resorja. Foto: STA Medtem kmetijski minister iz vrst DeSUS Jože Podgoršek pred četrtkovo razpravo organov DeSUS še ni odločen o podpori izstopu stranke iz vlade Janeza Janše, poroča STA.

Po njegovem mnenju si DeSUS sicer zasluži enotnost. A še ni jasno, kako bodo ravnali poslanci, ki so o tem govorili tudi danes. Medtem se prvak DeSUS Karl Erjavec koalicijskega sestanka ne bo udeležil.

A Podgoršek še ni odločen, ali bo v četrtek podprl izstop stranke iz Janševe koalicije ali ne. Pričakuje dialog, da poiščejo prave usmeritve in odgovor na vprašanje, kam stranka želi. "Če bomo dosegli enoten pristop organov stranke, vodstva in poslancev, bom odločitev spoštoval," je napovedal v današnji izjavi v DZ.

Ni nujno, da bodo poslanci sledili organom stranke

A ni nujno, da bodo poslanci sledili odločitvi organov stranke. Ko je predsednik DeSUS Karl Erjavec, ki je možen mandatar morebitne nove vlade, le dva dni po izvolitvi na kongresu predlagal izstop iz Janševe vlade, so namreč štirje poslanci DeSUS stopili na zavoro. Na sestanku z vodstvom so imeli po besedah poslanca Roberta Polnarja sredi minulega tedna pripravljene tudi izjave za izstop iz poslanske skupine DeSUS. Poslanci DeSUS so sestankovali tudi danes, a uradnih izjav o tem, kako bodo ravnali v četrtek, ne dajejo, poroča STA.

Podgoršek upa, da poslanci ne bodo šli v drugo smer kot organi stranke. Prepričan je, da bosta prevladala dialog in razum ter bodo vsaj večji del poslanske skupine, organi stranke in vodstvo po razpravi enotni. Če bo Erjavec zbral zadostno število glasov za mandatarja, pa bo po Podgorškovih ocenah tudi odločitev stranke zelo jasna in ga bodo pri tem podprli.

Tema na četrtkovem zasedanju organov stranke bo tudi morebitna izključitev poslanca Polnarja. Več o tem si lahko preberete tukaj.

