Bo Šarec z Erjavcem izsilil predčasne volitve

Pred slabim letom je Marjan Šarec z odstopom svoje manjšinske vlade poskušal izsiliti predčasne volitve. Spodletelo mu je. Ta teden pa je namesto Jožeta P. Damijana, ki ga je z drugimi šefi opozicijskih strank dva meseca razglašal za mandatarja, nenadoma podprl Karla Erjavca. To je precejšnje presenečenje, saj je bil na zadnjih volitvah Erjavec z DeSUS hud poraženec, ki celo za poslanca ni bil izvoljen. A nenavadno je to le, če je cilj res prevzem oblasti. Manj pa, če je cilj s pomočjo Erjavca po letu dni le izsiliti predčasne volitve v začetku prihodnjega leta.

Marjan Šarec in njegov svetovalec Damir Črnčec javno zdaj ne razglašata, da bi kot pred letom znova poskušala izsiliti predčasne volitve. A to, da politiki ne razglašajo, kaj imajo za bregom, je običajno. In kako se to počne, je zadnje tedne pokazal prav Karl Erjavec, ki se je iz spravljivega voditelja, čigar cilj je konsolidacija stranke DeSUS, po izvolitvi na kongresu čez noč spremenil v prevratnika, ki je od svojih poslancev zahteval takojšen odhod iz koalicije in jim napovedal tudi svojo kandidaturo za šefa nove vlade.

Nobenih znakov, da pripravlja tak prevrat, ni pokazal na pogovoru s premierjem Janezom Janšo (SDS) pred kongresom DeSUS, kjer je Janši sicer povedal, da ne želi biti minister v vladi. Podobno je ambiciozne načrte do izvolitve za šefa DeSUS Erjavec v celoti prikril poslancem lastne stranke.

Do prejšnjega tedna.

S pomočjo Erjavca Šarec po letu dni lahko izsili predčasne volitve. Po pravni ureditvi lahko pot do predčasnih volitev odpre le predsednik vlade. To se lahko zgodi z odstopom. Na ta način sta izredne volitve dosegla Alenka Bratušek in Miro Cerar. Druga pot do predčasnih volitev je, če premierju izglasujejo nezaupnico. To je mogoče le, če glasovanje sam ponudi, kar je nekoč storil Borut Pahor, ko mu je razpadla koalicija in je odstopilo kup ministrov. Posledica so bile tudi predčasne volitve.

Na posnetku sta dva premierja, ki sta v preteklosti po letu vladanja odstopila, da bi izsilila predčasne volitve. Bratuškovi je uspelo, Šarcu pa lani ne:

Premier Janez Janša doslej še nikoli ni odstopil in tudi glasovanj o zaupnici svoji vladi ne ponuja kar v tri dni.

Do predčasnih volitev je zaradi tega mogoče priti le, če bo izvoljen nov šef vlade. Še posebej ustrezen je tak, ki v resnici ni primeren za vladanje. Na primer Karl Erjavec, ki še za poslanca ni bil izvoljen.

Pot je takšna: Janši z izvolitvijo Erjavca izglasujejo konstruktivno nezaupnico, pozneje pa Erjavcu ne potrdijo ekipe ministrov. In dejanske oblasti s tem Erjavec niti ne prevzame. Posledice bi bile četrte zaporedne predčasne volitve po letu 2008, ko je prva vlada Janeza Janše kot doslej edina v zgodovini zdržala v enaki koalicijski sestavi do konca mandata in rednih volitev.

Da bi bil s konstruktivno nezaupnico izvoljen nov šef vlade, ministrov pa pozneje ne bi dobil, se v zgodovini države še ni zgodilo. A konstruktivnih nezaupnic tudi ni bilo veliko.

Hipotetično je do predčasnih volitev mogoče tudi tako, da se novemu šefu vlade po izglasovani konstruktivni nezaupnici izvoli ministre, a potem zaradi težav pri vladanju po kratkem času odstopi in, če ni izvoljen nov mandatar, so na vrsti predčasne volitve.

O tem, ali bodo izstopili iz vladne koalicije, bodo jutri na Erjavčev predlog odločali v stranki DeSUS, kjer imajo težave, ker štirje od njenih petih poslancev, Franc Jurša, Robert Polnar, Ivan Hršak in Branko Simonovič, razmišljajo, da bi v tem primeru ustanovili lastno poslansko skupino, ki bi še naprej sodelovala v koaliciji ter podpirala vlado in ne Erjavca in Šarca.

Izstop DeSUS iz koalicije bi bil v tem primeru klavrne vrste. Bolj kot iz koalicije bi stranka DeSUS ob takšnem razpletu izstopila iz državnega zbora.