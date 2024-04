Zakaj je gospodarsko sodelovanje s Švico za Slovenijo tako zelo pomembno?

Minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han danes začenja dvodnevni uradni obisk v Švici, katerega namen je utrditi položaj Slovenije kot privlačne države za naložbeno in visokotehnološko dejavnost ter okrepiti gospodarsko sodelovanje s Švico tudi s širitvijo na področja, kot so vesoljske tehnologije.

Kot so pred dnevi pojasnili na ministrstvu, se bo Han v okviru obiska v Bernu bilateralno srečal z zveznim svetnikom in ministrom Švice za gospodarske zadeve, izobraževanje in raziskave Guyem Parmelinom.

Poleg tega se bo oglasil na sedežih globalnih farmacevtskih podjetij Sandoz in Novartis. Tam se bo sestal z več vodstvenimi predstavniki, tudi za Slovenijo, kjer sta od nedavno ločeni družbi pomembna gospodarska igralca, njuna vloga pa se z novimi naložbami samo še krepi.

Na sporedu ima obisk Evropske organizacije za jedrske raziskave (Cern) v Meyrinu pri Ženevi, kjer si bo ogledal pospeševalnik, podatkovni center in ATLAS center za obiskovalce ter se srečal z direktorico za mednarodne odnose Charlotte Lindeberg Warakaullejevo in slovenskimi znanstveniki.

Kot so spomnili na ministrstvu, Sloveniji julija poteče status pridružene članice Cerna, potem je načrtovan prehod v polnopravno članstvo. "Polnopravno članstvo bo po eni strani olajšalo in okrepilo sodelovanje in dejavnosti slovenskih znanstvenikov, obenem pa bo omogočilo poln dostop slovenskega gospodarstva do naročil Cerna in s tem povezan prodor na zahtevne trge z izdelki z visoko stopnjo vloženega znanja," so poudarili.

Han se bo z delegacijo podal tudi na sedež Evropske nogometne zveze (Uefa) v Nyonu, kjer bo imel pogovor s predsednikom Uefe Aleksandrom Čeferinom. Razprava bo tekla o evropskem modelu športa in vrednotah, ki so v okviru modela izpostavljene.

Slovenija se bo po navedbah gospodarskega ministrstva na švicarskem trgu predstavila tudi kot privlačna država za turistično dejavnost. Han bo tako nagovoril udeležence turistično-promocijskega dogodka Roadshow Švica - workshop Bern 2024, ki ga organizira Slovenska turistična organizacija.

Gospodarsko sodelovanje s Švico je za Slovenijo zelo pomembno in se v zadnjih letih krepi. "Švica je tako na strani izvoza kot uvoza najpomembnejša zunanjetrgovinska partnerica Slovenije ter tretja največja investitorica v slovensko gospodarstvo," so poudarili na gospodarskem ministrstvu. Posebej so izpostavili sektor farmacije ter vlogo Novartisa, Sandoza in Leka v njem.